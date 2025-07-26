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Fenerbahçe yeni kanadını buldu

Fenerbahçe Avusturya Ligi ekiplerinden Dorgeles Nene'yi gözüne kestirdi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu için Jose Mourinho'dan onay çıktı.

calendar 26 Temmuz 2025 09:59
Haber: Takvim, Fotoğraf: redbullsalzburg.at
Fenerbahçe yeni kanadını buldu
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, transfer çalışmalarında hız kesmiyor.

Sarı-lacivertlilerin, Avusturya Ligi ekiplerinden Salzburg forması giyen Dorgeles Nene'yi yakından takip ettiği öğrenildi.

22 yaşındaki kanat oyuncusu, özellikle atletik özellikleri ve hızıyla dikkat çekiyor.


MOURINHO'DAN ONAY

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun da bu profilde bir futbolcuyu kadrosuna katmak istediği, kulübe yakın kaynaklarca dile getiriliyor.

Portekizli hocanın özellikle atletik, hızlı ve dikine oynayabilen bir kanat oyuncusu istediği, bu doğrultuda Malili futbolcuyu gündemine aldığı gelen bilgiler arasında.

Ali Koç yönetiminin önümüzdeki günlerde Salzburg ile resmi temaslara başlaması bekleniyor.

2028 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunan Nene'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda 49 maça çıkan Nene, 15 gol ve 9 asistlik katkıda bulundu.

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