Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Diego Demme

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'ye Napoli forması giyen Alman orta saha Diego Demme önerildi.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'ye sürpriz öneri: Diego Demme
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04 Eylül 2023 10:56
Orta saha arayışı içinde olan Fenerbahçe'ye hemen her gün menajerler tarafından birçok oyuncu öneriliyor. Bunlar içinde en dikkat çekenlerinden biri Diego Demme.



TAKIMDA DÜŞÜNÜLMÜYOR

Yönetimin, Napoli'nin kadroda düşünmediği Alman yıldızı değerlendirmeye aldığı iddia edildi. Demme, 2014-20 yılları arasında Leipzig'deki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmiş ve ardından 10 milyon euro'ya Napoli'ye transfer olmuştu. 31 yaşındaki futbolcu sözleşmesinin son senesine girdi ve takımda düşünülmediği için maliyeti uygun olabilir.

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 7 resmi maça çıkan Demme, bu maçlarda skor katkısı yapamadı.
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