17 Kasım
Karadağ-Hırvatistan
2-3
17 Kasım
Çek Cumhuriyeti-Cebelitarık
6-0
17 Kasım
Hollanda-Litvanya
4-0
17 Kasım
Malta-Polonya
2-3
17 Kasım
Almanya-Slovakya
6-0
17 Kasım
Kuzey İrlanda-Lüksemburg
1-0

Fenerbahçe'ye Goretzka transferinde rakip!

Ara transfer döneminde kadrosunu Leon Goretzka ile güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'ye bu transferde rakip çıktı. İtalyan ekibi Juventus da Alman futbolcuyu istiyor.

Fenerbahçe'ye Goretzka transferinde rakip!
Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, orta sahaya takviye yapılmasını istiyor. Bu doğrultuda yönetimle yaptığı görüşmede eski öğrencisi Leon Goretzka'nın adını verdi.

Ancak transfer süreci kolay görünmüyor. Bayern Münih'te sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 30 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe harekete geçti, fakat karşılarında büyük bir rakip çıktı.

TRANSFERDE RAKİP JUVENTUS

Avrupa basınına yansıyan haberlere göre, Juventus da Goretzka'yı kadrosuna katmak istiyor.

Leggo haber ajansı, "Fenerbahçe ve Juventus Goretzka'yı istiyor" başlığıyla duyurduğu haberinde, Tedesco'nun oyuncuyu transfer etme konusunda oldukça kararlı olduğunu belirtti.

Haberde, "Teknik direktör Tedesco, Goretzka'nın transferi için ısrarcı. Oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Bayern'de yalnızca 786 dakika forma şansı buldu. Fenerbahçe görüşmelere başladı, ancak Juventus'un ilgisi oyuncuyu tereddütte bırakıyor" ifadeleri yer aldı.

SCHALKE'DE BERABER ÇALIŞTILAR


Tedesco ve Goretzka, Schalke 04 döneminde birlikte çalışmıştı. O dönemde Tedesco'nun öğrencisi olan Goretzka, teknik adamın eski öğrencisi olarak ön plana çıkıyor ve Tedesco, oyuncuyu ikna etmek için doğrudan temas bile kurdu. Görüşmeler halen devam ediyor.

BAYERN MÜNİH'TE OYNAYAMIYOR

Bayern Münih'te ise Goretzka, teknik direktör Kompany ile uyum sorunları yaşıyor ve rotasyonun dışında kalıyor. Bu sezon 18 maçta görev almasına rağmen toplamda sadece 911 dakika sahada kalabilen deneyimli orta saha, 1 gol atarken asist üretemedi. Oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor. 

 
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
