Fenerbahçe'ye Fransız golcü

Fransızlar Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Zaragoza ile birlikte Lens'in golcüsü Simon Banza'nın peşine düştüğünü yazdı.
25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Portekiz'de Famalicao'da kiralıktı ve 28 lig maçında 12 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Haberde Banza'ya ABD'den de teklifler olduğu belirtilirken Lens'in, 1 yıl sözleşmesi kalan Fransız için 5 milyon Euro istediği belirtildi.
25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Portekiz'de Famalicao'da kiralıktı ve 28 lig maçında 12 gol ve 3 asistle oynamıştı.
Haberde Banza'ya ABD'den de teklifler olduğu belirtilirken Lens'in, 1 yıl sözleşmesi kalan Fransız için 5 milyon Euro istediği belirtildi.