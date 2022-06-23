Fenerbahçe'ye Fransız golcü

Forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, bonservisi Lens'te bulunan Simon Banza'yı gündemine aldı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'ye Fransız golcü
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23 Haziran 2022 10:51
Fransızlar Fenerbahçe'nin İspanyol ekibi Zaragoza ile birlikte Lens'in golcüsü Simon Banza'nın peşine düştüğünü yazdı.



25 yaşındaki oyuncu geçen sezon Portekiz'de Famalicao'da kiralıktı ve 28 lig maçında 12 gol ve 3 asistle oynamıştı.

Haberde Banza'ya ABD'den de teklifler olduğu belirtilirken Lens'in, 1 yıl sözleşmesi kalan Fransız için 5 milyon Euro istediği belirtildi.



 



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