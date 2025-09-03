Fenerbahçe'ye fırsat transferi: Jota Silva!

Fenerbahçe, Sporting'e transferi son anlarda iptal olan kanat oyuncusu Jota Silva için harekete geçti.

calendar 03 Eylül 2025 08:59 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2025 09:27
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'ye fırsat transferi: Jota Silva!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kanatlarını Kerem Aktürkoğlu ve Nene transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe, fırsat transferi de kovalıyor. İşte bu fırsatlardan biri transfer gecikmesiyle sarı-lacivertlilerin ayağına geldi.

TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU

İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta oynayan Portekizli Jota Silva'nın Sporting Lizbon'a transferi önceki gün evraklarının yetişmemesi nedeniyle iptal oldu.

FENERBAHÇE, DEVREYE GİRDİ

Bu durum sonrasında gözler, transferin devam ettiği Türkiye'ye çevrildi. Kanat bölgesine alternatif isim arayan Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız için devreye girdi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2028'de bitecek olan Portekizli kanat, hem sağ hem de sol açıkta görev alabilmesi nedeniyle kulüplerin iştahını kabartıyor.


Silva'nın durumunu Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği öğrenildi. Geçen sezon başında Portekiz'de Vitoria'dan gelen tecrübeli yıldız, 38 maçta 5 gol, 3 asist yaparken, bu sezon ise 1 maçta görev aldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.