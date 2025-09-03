Fenerbahçe'ye fırsat transferi: Jota Silva!

Kanatlarını Kerem Aktürkoğlu ve Nene transferleriyle güçlendiren Fenerbahçe, fırsat transferi de kovalıyor. İşte bu fırsatlardan biri transfer gecikmesiyle sarı-lacivertlilerin ayağına geldi.
TRANSFERİ SON ANDA İPTAL OLDU
İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ta oynayan Portekizli Jota Silva'nın Sporting Lizbon'a transferi önceki gün evraklarının yetişmemesi nedeniyle iptal oldu.
FENERBAHÇE, DEVREYE GİRDİ
Bu durum sonrasında gözler, transferin devam ettiği Türkiye'ye çevrildi. Kanat bölgesine alternatif isim arayan Fenerbahçe, 26 yaşındaki yıldız için devreye girdi. İngiliz ekibiyle sözleşmesi 2028'de bitecek olan Portekizli kanat, hem sağ hem de sol açıkta görev alabilmesi nedeniyle kulüplerin iştahını kabartıyor.
Silva'nın durumunu Galatasaray ve Beşiktaş'ın da yakından takip ettiği öğrenildi. Geçen sezon başında Portekiz'de Vitoria'dan gelen tecrübeli yıldız, 38 maçta 5 gol, 3 asist yaparken, bu sezon ise 1 maçta görev aldı.
