Fenerbahçe'ye Errick McCollum'dan kötü haber

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcusu Errick McCollum'un bel bölgesinden sakatlandığını duyurdu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan Baskonia müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncuda, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerinde belinde kas zorlanması tespit edildiği belirtildi.
Errick McCollum'un tedavisine başlandığı kaydedildi.
İKİ HAFTA YOK
Öte yandan yıldız oyuncunun parkelerden yaklaşık 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, THY Avrupa Ligi'nde dün oynanan Baskonia müsabakasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen oyuncuda, Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen kontrollerinde belinde kas zorlanması tespit edildiği belirtildi.
Errick McCollum'un tedavisine başlandığı kaydedildi.
İKİ HAFTA YOK
Öte yandan yıldız oyuncunun parkelerden yaklaşık 2 hafta uzak kalacağı öğrenildi.