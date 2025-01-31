Fenerbahçe'ye Eren Elmalı'dan iyi haber

Fenerbahçe, Trabzonspor ile Eren Elmalı için görüşmelere başladı. Transfer olumlu yönde seyrediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye Eren Elmalı'dan iyi haber
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31 Ocak 2025 10:42
Diego Carlos'la transfer sezonunu açan ve ardından Milan Skriniar ile Anderson Talisca'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, şimdi de sol bek için harekete geçti. Hedefteki isim ise; Trabzonspor'un milli yıldızı Eren Elmalı...

Galatasaray'ın da transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için harekete geçen sarı lacivertli yönetim, Karadeniz ekibiyle masaya oturdu.

FENERBAHÇE PEŞİN ÖDEYECEK

Trabzonspor ile Galatasaray arasındaki görüşmeler bonservis bedelinin peşin istenmesinden dolayı tıkanmıştı. Fenerbahçe yönetimi, Trabzonspor yönetimini arayarak bu parayı peşin olarak verebileceklerini iletti. Transfer olumlu yönde ilerliyor.

CENGİZ'LE TAKAS İDDİASI

Fenerbahçe'de istenmeyen adamların başında gelen Cengiz Ünder'i Trabzonspor teknik direktörü Şenol Güneş'in çok beğendiği ve bu transferde takas olarak kullanılabileceği de iddialar arasında...

BU SEZON PERFORMANSI

Trabzonspor'da bu sezon 21 maçta süre bulan Erem Elmalı, 1 asist yaptı.

Güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen Eren Elmalı'nın Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.  

 
 

 

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