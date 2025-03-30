Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki müjde: Fred ve Çağlar

Fenerbahçe'nin orta saha oyuncusu Fred, sakatlığının ardından takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de bir başka sakatlığını atlatan isim Çağlar Söyüncü de takımla çalıştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'ye derbi öncesi iki müjde: Fred ve Çağlar
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30 Mart 2025 18:43
Son güncelleme 30 Mart 2025 18:47
Ziraat Türkiye Kupası'nda çarşamba günü Galatasaray ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Galatasaray derbisinin hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan orta saha oyuncusu Fred, takımla çalışmalara başladı.

Fred'in Galatasaray ile oynanacak Türkiye Kupası maçına yetişmesi bekleniyor. 32 yaşındaki futbolcu, sakatlığı nedeniyle ligdeki Bodrum FK maçında forma giyememişti.

Fenerbahçe'de bu sezon 36 maçta süre bulan Brezilyalı orta saha oyuncusu 4 gol attı ve 8 asist yaptı.

Fred'in antrenmandaki görüntüsü:



ÇAĞLAR DA TAKIMLA ÇALIŞTI

Öte yandan Fred ile birlikte sakatlığını atlatan bir diğer isim Çağlar Söyüncü de Galatasaray derbisi öncesi ilk antrenmanda takımla çalıştı.

Çağlar'ın antrenmandaki görüntüsü:




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