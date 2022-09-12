Fenerbahçe'ye BAY haftası fırsat oldu

Fiziken hazır değil

Fenerbahçe, 46 günde 11 resmi maça çıkarak sezona yoğun bir fikstürle giriş yapmıştı. Bu hafta ligi bay geçen Jorge Jesus ve öğrencileri, ilk kez dinlenme ve daha fazla antrenman yapma fırsatı buldu.Bu boşluk, özellikle iki oyuncu için büyük bir şans oldu: Michy Batshuayi ve Joao Pedro...Fenerbahçe 'nin bu sezonki son transferi Michy Batshuayi için Jorge Jesus, "Taktiğimize alışması için bizimle daha fazla zaman geçirmesi gerek" demişti. Belçikalı, ilk maçında Dinamo Kiev karşısında galibiyeti getirdi.Yıldız futbolcu, bay haftasında Jesus'un dediği gibi yeni takımıyla daha çok antrenman yapma şansı buldu. Başarılı forvet ayrıca ekstra idmanlarla kondisyon açığını da kapatmaya çalışıyor. Joao Pedro ise sakatlığını atlattıktan sonra Fenerbahçe kariyerine harika bir giriş yaptı. Buna rağmen tecrübeli hücumcu henüz fiziken hazır hale gelemedi.İtalyan golcü de takımla idmanlara katıldıktan sonra, kendisi için hazırlanan özel çalışma programını uygulayarak yüzde 100'üne yaklaşmayı planlıyor.