Fenerbahçe ve Rennes arasında ilginç ihtimal

Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda liderlik iddialarını son haftaya taşıdı. Sarı-lacivertli takım Kadıköy'de Fransız ekibi karşısında müthiş bir geri dönüşe imza attı ve 3-0 geriye düştüğü karşılaşmadan 3-3'lük beraberlik ile ayrıldı.



İNCE HESAPLAR



Bu sonuçla iki takım da puanlarını 11'e yükseltti. Liderlik çekişmesinin yaşandığı B Grubu'nda gözler son haftaya çevrildi. Fenerbahçe 1 puanı bulunan Dinamo Kiev'le deplasmanda karşılaşacak. Rennes ise kendi evinde 4 puanlı AEK Larnaca ile oynayacak. Temsilcimiz 2-0, Rennes ise 3-0 galip gelirse hesaplar karışacak. Bu durumda iki takımın puan, averaj, attıkları ve yedikleri gol sayıları eşitlenecek.



İŞTE UEFA FORMATI



UEFA'nın hazırladığı formata göre ilgili takımlar arasındaki maçlarda atılan gol sayısına bakılıyor. İki takım burada da 5'er golle eşit durumda. Ardından ilgili takımların grup geneli attıkları goller, grup genelinde deplasmanda attıkları goller, grup geneli deplasman galibiyet sayısı gibi kriterler öne çıkacak. Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev deplasmanında galibiyeti kadar atacağı gol sayısı ve oluşturacağı averaj da önem arz edecek. Grupta puan ve gol eşitliğinde hangi takımın grupta deplasmanda daha çok kazandığı ve daha çok gol attığı önem bulacak.





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