Transfer çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Fenerbahçe ve Galatasaray, Cagliari'da forma giyen Joao Pedro'nun transferinde rakip oldu.



İlk olarak İtalyan basını, forvet arkası, ikinci forvet olarak oynayabilen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu için Fenerbahçe'nin Cagliari'ye 6,5 milyon euro teklifi ettiğini ve anlaşmanın yakın olduğunu duyurdu.



Gündemi meşgul eden Joao Pedro için İtalya'dan yeni bir haber geldi. İtalyan muhabir Gianluigi Longari, Galatasaray'ın teklifini yükselttiğini ve sarı-kırmızılıların, Cagliari'ye 6,8 milyon euro önerdiğini duyurdu.



Fenerbahçe ve Galatasaray yetkilileri konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, İtalyan medyası, bu transfer için Fenerbahçe ile Galatasaray arasında kıyasıya bir rekabet olduğunu vurguladı.



Öte yandan Cagliari'nin Joao Pedro için 7 milyon euro bonservis bedeli istediği ortaya çıktı. 2025 yılına kadar sözleşme isteyen Joao Pedro'nun ise yıllık 2,5 milyon euro maaş beklentisi bulunuyor. Brezilyalı futbolcunun menajerinin bu hafta İstanbul'a gelerek, transfer için görüşmelerde bulunması bekleniyor.



Joao Pedro geçen sezon Cagliari'de 39 maça çıkarken, 13 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.



Brezilya asıllı olan İtalya Milli Takımı'nda 1 kez forma giyen Joao Pedro, kariyerinde daha önce Atlético Mineiro, Vitoria Guimares, Palermo, Penarol, Santos, Estoril gibi takımların formasını giydi. Joao pedro, 2014 yılında Estoril'den Cagliari'ye 1,3 Milon euro karşılığında transfer oldu.







