Fenerbahçe ve Galatasaray için paylaşımlar

Türk Milletine ve Atatürk'e yapılan saygısızlığı kabul etmemek ve sahaya çıkmamak size yakışan tavır olur." dedi.



Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise " Bir milim geri adım atmayın, yanınızdayız!" diyerek kulüplere destek oldu.



Ana muhalefet lideri Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ise " Türkiye'nin Süper Kupa Finali Suudi Arabistan'da oynanmaz demiştik. Dinlemediniz. Riyad'da kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerinin bulunduğu pankarta tahammül edemeyenlerin şimdi İstiklal Marşı'na da izin vermeyeceği bilgileri geliyor. Kulüplerimizin arkasındayız. Yetkilileri uyarıyoruz; bu soytarılığa son verin!" sözlerini sarf etti.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Süper Kupa finali öncesinde Suudi yetkililerin Atatürk posterleri konusunda kriz çıkarması sonrası siyasi parti liderleri açıklamalarda bulundu.Olaya ilk tepkisini gösteren isim olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ,