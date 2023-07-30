Fenerbahçe, Tete ile kıran kırana pazarlıkta

Fenerbahçe Transfer Haberleri: Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Tete'nin istediği rakamı fazla buldu. İstanbul'da yüz yüze görüşülen Brezilyalı kanat oyuncusu, 5 milyon Euro imza parasının yanında senelik 3 milyon Euro talep etti. Yönetim, maliyeti aşağı çekmek için çabalıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe, Tete ile kıran kırana pazarlıkta
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30 Temmuz 2023 09:30
Son güncelleme 30 Temmuz 2023 09:31
Sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin gündemine giren Brezilyalı Tete ile sıkı pazarlık devam ediyor.



Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, davet üzerine menajeriyle İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle masaya oturmuştu. Yapılan ilk görüşmede Brezilyalı yıldız, senelik 3 milyon Euro net ücret talep etti. Bunun yanında 5 milyon Euro da imza parası isteyen genç futbolcu, şartların kabul edilmesi halinde imzayı atmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak Fenerbahçe cephesi bu rakamı çok yüksek buldu.

5 YILLIK KONTRAT ÖNERİLDİ, BODRUM'DA KARAR VERECEK

Maaş seviyesini 2.5 milyon Euro'ya indirmek için pazarlıklara başlayan yönetim, imza parasını da düşürmeyi hedefliyor. 5 yıllık kontrat önerilen Tete'ye Fenerbahçe'ye gelmesi halinde kendini gösterebileceği anlatılırken, Avrupa'ya giden Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve Arda Güler örnekleri de verildi.

İstanbul'daki zirve sonrası tatil için Bodrum'a giden Sambacı ile temaslarını kesmeyen sarı- lacivertli kurmaylar, ikna için dört koldan çalışıyor. Kanarya, maliyetleri minimuma indirip bu transferi en kısa sürede noktalamayı istiyor. 

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