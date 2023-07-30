Sürpriz şekilde Fenerbahçe'nin gündemine giren Brezilyalı Tete ile sıkı pazarlık devam ediyor.
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, davet üzerine menajeriyle İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle masaya oturmuştu. Yapılan ilk görüşmede Brezilyalı yıldız, senelik 3 milyon Euro net ücret talep etti. Bunun yanında 5 milyon Euro da imza parası isteyen genç futbolcu, şartların kabul edilmesi halinde imzayı atmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak Fenerbahçe cephesi bu rakamı çok yüksek buldu.
5 YILLIK KONTRAT ÖNERİLDİ, BODRUM'DA KARAR VERECEK
Maaş seviyesini 2.5 milyon Euro'ya indirmek için pazarlıklara başlayan yönetim, imza parasını da düşürmeyi hedefliyor. 5 yıllık kontrat önerilen Tete'ye Fenerbahçe'ye gelmesi halinde kendini gösterebileceği anlatılırken, Avrupa'ya giden Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve Arda Güler örnekleri de verildi.
İstanbul'daki zirve sonrası tatil için Bodrum'a giden Sambacı ile temaslarını kesmeyen sarı- lacivertli kurmaylar, ikna için dört koldan çalışıyor. Kanarya, maliyetleri minimuma indirip bu transferi en kısa sürede noktalamayı istiyor.
Shakhtar Donetsk ile sözleşmesini fesheden 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, davet üzerine menajeriyle İstanbul'a gelerek sarı-lacivertlilerle masaya oturmuştu. Yapılan ilk görüşmede Brezilyalı yıldız, senelik 3 milyon Euro net ücret talep etti. Bunun yanında 5 milyon Euro da imza parası isteyen genç futbolcu, şartların kabul edilmesi halinde imzayı atmaya hazır olduğunu bildirdi. Ancak Fenerbahçe cephesi bu rakamı çok yüksek buldu.
5 YILLIK KONTRAT ÖNERİLDİ, BODRUM'DA KARAR VERECEK
Maaş seviyesini 2.5 milyon Euro'ya indirmek için pazarlıklara başlayan yönetim, imza parasını da düşürmeyi hedefliyor. 5 yıllık kontrat önerilen Tete'ye Fenerbahçe'ye gelmesi halinde kendini gösterebileceği anlatılırken, Avrupa'ya giden Eljif Elmas, Vedat Muriqi, Kim Min-Jae ve Arda Güler örnekleri de verildi.
İstanbul'daki zirve sonrası tatil için Bodrum'a giden Sambacı ile temaslarını kesmeyen sarı- lacivertli kurmaylar, ikna için dört koldan çalışıyor. Kanarya, maliyetleri minimuma indirip bu transferi en kısa sürede noktalamayı istiyor.