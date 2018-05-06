Fenerbahçe ile Bursaspor arasında oynanan maçta, sarı-lacivertli taraftarlar Aatıf'a büyük tepki gösterdi.Aykut Kocaman'ın ilk 11'deki vazgeçilmezlerinden olan Aatıf, özellikle son haftalardaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmiş ve alkış toplamıştı ancakDirar'ın yokluğunda Fenerbahçe atak organizasyonlarına yön veren Aatıf, pas tercihleri, top kayıpları ve son vuruşlarındaki isabetsizliğinden dolayı Fenerbahçe taraftarınca ıslıklandı. Fenerbahçe taraftarı Aatıf'a tepki gösterirken,şeklinde tempo tuttu.Maçı yorumlayan Rıdvan Dilmen, ". Fenerbahçe organize şekilde gelemiyor. 6-7 tane duran top oldu, Fenerbahçe pozisyona giremedi. Alper tercihin yerine başka bir tercih de olabilirdi" dedi.