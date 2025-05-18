Fenerbahçe, Skriniar'dan indirim bekliyor!

Sergilediği performansla taraftarları kendisine hayran bırakan Milan Skriniar için yönetim harekete geçti.



MAAŞ İÇİN İNDİRİM BEKLENİYOR



Bonservisi PSG'de bulunan Slovak oyuncu için 10 milyon euro'yu gözden çıkartan yönetim bonservis konusunda büyük bir aşama kaydetti. Ancak Skriniar'ın senelik 12 milyon euro'luk beklentisinde indirim talep eden yönetim, orta yol bulmaya çalışıyor.



OYUNCUNUN PERFORMANSI



Sarı-lacivertli formayı bu sezon 20 kez giyen yıldız oyuncu, 3 gol ve 2 asist kaydetti.



