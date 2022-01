Spor Toto Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe'yi konuk etti.



Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.



Konuk ekip Fenerbahçe'nin golünü 18. dakikada Miha Zajc kaydetti. Demir Grup Sivasspor'un sayısı ise 74. dakikada frikikten Pedro Henrique'den geldi



Bu sonucun ardından son 3 haftada 2 beraberlik alan Fenerbahçe, 37 puanla 3. sırada yer aldı. 3 maçtır galibiyet alamayan Demir Grup Sivasspor ise 31 puanla 9. sırada yer buldu.



Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Başakşehir'i konuk edecek. Demir Grup Sivasspor ise Gaziantep FK deplasmanına gidecek.



FENERBAHÇE'DE 5 DEĞİŞİKLİK



Fenerbahçe, müsabakaya 6 oyuncusundan yoksun çıktı.



Sarı-lacivertliler, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra Altay Bayındır, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Muhammed Gümüşkaya ve Ferdi Kadıoğlu'ndan yoksun mücadele etti.



Teknik direktör İsmail Kartal, son oynadıkları Altay maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti.



Fenerbahçe'de Ertuğrul Çetin, Szalai, Sosa, Ferdi Kadıoğlu ve Pelkas'ın yerine Berke Özer, Nazım Sangare, Zajc, Novak ve Valencia görev yaptı.



Sarı-lacivertli takım, sahaya Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Kim Min-jae, Novak, Crespo, Zajc, İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia, Serdar Dursun 11'i ile çıktı.



SİVASSPOR'DA 7 EKSİK



Kırmızı-beyazlı takımda ise sarı kart cezalısı Kerem Atakan Kesgin, sakatlıkları bulunan Jorge Felix, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Leke James ile ülkelerinin milli takımında olan Max Gradel ve Fayçal Fajr, kadroda yer almadı.



Teknik direktör Rıza Çalımbay, ligin 22. haftasındaki Göztepe maçına göre ilk 11'de 2 değişikliğe giderek bu karşılaşmada Camara ve Kerem Atakan Kesgin'in yerine Goutas ve Koray Altınay'a görev verdi.



Demir Grup Sivasspor, sahaya Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter, Koray Altınay, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Pedro Henrique ve Yatabare 11'i ile çıktı.



FENERBAHÇE HIZLI GELDİ, GOLÜ BULDU



Fenerbahçe, orta sahada kapılan topla hızla rakip kaleye doğru yöneldi. Enner Valencia'nın sol kanattan getirip, içeriye çevirdiği topu tamamlayan Zajc, 18. dakikada sarı - lacivertlileri 1-0 öne geçirdi.



FENERBAHÇE'DE İKİ İSİM SAKATLANDI



Sarı - lacivertlilerde 42. dakikada sakatlanan Serdar Aziz, 45. dakikada yerini Marcel Tisserand'a bıraktı. Fenerbahçe'nin sol bek oyuncusu Filip Novak da 55. dakikada sakatlanarak sedyeyle kenara geldi. Novak'ın yerine Pelkas oyuna dahil oldu.



SERDAR AZİZ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ



Fenerbahçe'nin stoper oyuncusu Serdar Aziz, 34. dakikada gördüğü sarı kartla 24. haftada oynanacak olan Başakşehir maçında cezalı duruma düştü.



YATABARE DİREĞE TAKILDI



Sivasspor'un 73. dakikada kullandığı korner atışında ceza sahası içerisinde boşta kalan topa vuruşunu yapan Yatabare'nin şutu direkten oyun alanına geri döndü.



HENRIQUE, FRİKİKTEN ATTI



Sivasspor'un 74. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başında geçen Pedro Henrique, çektiği şutla kaleci Berke Özer'i mağlup etti ve takımına 1-1'lik eşitliği getirdi.



COFIE VURDU YİNE DİREK!



Sivasspor'da 86. dakikada Isaac Cofie'nni ceza sahası dışından vurduğu şut, direkten geri döndü. Dönen topu Fenerbahçe savunması uzaklaştırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



5. dakikada sol çaprazda topla buluşan Valencia, ceza sahasına koşu halinde olan Osayi-Samuel'e pasını aktardı. Bu futbolcunun içeriye kestiği top, kaleci Ali Şaşal Vural'da kaldı.



8. dakikada Fenerbahçe sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına ortasında arka direkte topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.



18. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanattan ilerleyen Valencia'nın altıpasa doğru yerden sert gönderdiği topa Zajc ayağını koyarak kalecinin yanından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1.



25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Pedro Henrique'nin ortasına iyi yükselen Kayode'nin kafa vuruşunda top kalenin üstünden az farkla dışarı çıktı.



38. dakikada soldan ceza sahasına inen Osayi-Samuel, pasını boş durumdaki İrfan Can Kahveci'ye verdi. Bu futbolcunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.



45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasıyla topla buluşan Tisserand'ın vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural son anda topu kornere çeldi.



45+4. dakikada Uğur Çiftçi'nin ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda kaleci Berke Özer meşin yuvarlığı son anda kornere çeldi.



Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca ilk yarı Fenerbahçe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada İrfan Can Kahveci'nin serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Novak'ın kafa vuruşunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak topu kontrol etti.



52. dakikada Caner Osmanpaşa'nın savunmanın arkasına gönderdiği topa Sefa Yılmaz hareketlendi. Berke Özer, kalesini zamanında terk edip ceza yayına kadar çıktı ve topu uzaklaştırdı. Pozisyonu takip eden Kayode'nin yerden direk dibine doğru vuruşunda kaleci tekrar topu çeldi. Boşta kalan topla buluşan Yatabare meşin yuvarlağı arka direğe doğru havalandırdı. Nazım Sangare son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.



73. dakikada Pedro Henrique sol çaprazdan arka direğe kesti. Sefa Yılmaz'ın kafa pasıyla topu önünde bulan Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.



74. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Ceza yayının gerisinden kullanılan serbest vuruşta topun başına Pedro Henrique geçti. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği top üst direğe çarparak filelerle buluştu: 1-1



85. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan yerden içeriye kestiği topa defans müdahale etti. Boşta kalan topa Sefa Yılmaz'ın vuruşunda kaleci son anda ayaklarıyla müdahale etti.



86. dakikada Cofie'nin ceza yayının gerisinden gelişine volesinde meşin yuvarlak üst direğe çarptı.



Stat: Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül



Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral



Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Ahmet Oğuz, Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Özkan Yiğiter (Dk. 45 Sefa Yılmaz) , Koray Altınay (Dk. 80 Ziya Erdal), Cofie, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 16 Kayode), Pedro Henrique (Dk. 90+4 Camara), Yatabare



Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Serdar Aziz (Dk. 42 Tisserand), Kim Min-Jae, Novak (Dk. 55 Pelkas), Crespo, Zajc (Dk. 79 Sosa), İrfan Can Kahveci, Osayi-Samuel, Valencia (Dk. 80 Rossi), Serdar Dursun (Dk. 56 Berisha)



Goller: Dk. 18 Zajc (Fenerbahçe), Dk. 74 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor)



Sarı kartlar: Dk. 15 Koray Altınay, Dk. 83 Ahmet Oğuz (Demir Grup Sivasspor), Dk. 34 Serdar Aziz, Dk. 65 Nazım Sangare, Dk. 73 Crespo (Fenerbahçe)





İLGİLİ VİDEO