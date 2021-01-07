Süper Lig'de 17. hafta maçında Fenerbahçe ile Alanyaspor karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede kazanan 2-1'lik skorla ev sahibi Fenerbahçe oldu.



Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Sinan Gümüş ve 69. dakikada Dimitrios Pelkas kaydetti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, 67. dakikada kullandığı penaltıda kaleci Jose Marafona'ya takıldı. Ozan Tufan ise iki golde de asist yaparak öne çıkan isimlerden oldu. Alanyaspor'un tek golü 81. dakikada Khouma Babacar'dan (penaltı) geldi.



Üç maçlık galibiyet serisi yakalayan Fenerbahçe puanını 32'ye yükseltti. Arka arkaya 5. deplasman maçını kaybeden Alanyaspor 30 puanda kaldı.



Süper Lig'de pazartesi günü Fenerbahçe, Erzurumspor'a konuk olacak. Alanyaspor, Kasımpaşa'yı ağırlayacak.



PUAN DURUMU



1- (34) Beşiktaş

2- (32) Fenerbahçe

3- (31) Gaziantep FK

4- (30) Galatasaray

5- (30) Alanyaspor

6- (27) Hatayspor

7- (26) Trabzonspor



FENERBAHÇE'DE TEK DEĞİŞİKLİK



Süper Lig'in 17. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, son oynadıkları Kasımpaşa maçının kadrosuna göre ilk 11'inde tek değişikliğe gitti. Genç teknik adam, geçen hafta etkili bir performansa imza atan Mert Hakan Yandaş'ın yerine koronavirüs testi negatife dönen Caner Erkin'i ilk 11'de sahaya sürdü.



Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı görevlendirirken, savunma dörtlüsünü Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Sadık Çiftpınar ve Caner Erkin'den oluşturdu. Orta sahada Luiz Gustavo ve Ozan Tufan'a şans veren Bulut, bu isimlerin önünde ise Enner Valencia, Dimitris Pelkas ve Sinan Gümüş'ü oynattı. Genç teknik adam forvette ise Kasımpaşa maçındaki gibi Mame Thiam'ı görevlendirdi.



Sarı-lacivertlilerde yedeklerde ise Harun Tekin, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Mert Hakan Yandaş, Papiss Cisse, Mbwana Samatta, Ferdi Kadıoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Uğur Kaan Yıldız ve Eyüp Akcan yer aldı.



EROL BULUT ESK TAKIMINA KARŞI



Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, eski takımına karşı maça çıktı. Genç teknik adam, Yeni Malatyaspor ile başladığı kariyerinde Fenerbahçe'den önce Aytemiz Alanyaspor'u çalıştırmıştı.



MERT HAKAN YEDEK BAŞLADI



Fenerbahçe'de son dönemde etkili bir performansa imza atan Mert Hakan Yandaş, Aytemiz Alanyaspor maçına yedek başladı. Ligde son 5 maça ilk 11'de başlayan ve bu süreçte taraftarın beğenisini kazanan Mert Hakan, Aytemiz Alanyaspor maçında ise Erol Bulut tarafından kulübeye çekildi.



SADIK ÇİTPINAR STOPERE GEÇTİ



Fenerbahçe'de geçen haftaki Kasımpaşa maçına sol bekte başlayan Sadık, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kendi pozisyonuna geçti. Kasımpaşa maçında Caner Erkin ve Filip Novak'ın yokluğunda sol bekte görevlendirilen ve etkili bir performansa imza atan Sadık, bu maçta ise stopere döndü.



GÖKHAN VE SOSA KADRODA YER ALMADI



Fenerbahçe'de hafif sakatlıkları bulunan Gökhan Gönül ve Jose Sosa riske edilmedi. Hafta içinde sakatlıkları bulunan ancak buna rağmen Kasımpaşa karşısında kadroda dahil edilen iki oyuncu, Aytemiz Alanyaspor maçında ise 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.



FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK



Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında 6 futbolcusundan yararlanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Tolga Ciğerci, Filip Novak, Gökhan Gönül, Kemal Ademi ve Jose Sosa'nın yanı sıra çalışmalarını bireysel sürdüren Diego Perotti, Aytemiz Alanyaspor'a karşı kadroda yer almadı.



AÇILIŞ SİNAN GÜMÜŞ'TEN



Ligin üst sıralarını yakından ilgilen maçın hemen başında Fenerbahçe gol buldu. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Sinan Gümüş'ün ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu ve Fenerbahçe 1-0 öne geçti.



İLK YARI ÖZETİ %73'E %27



Fenerbahçe, Alanyaspor karşısında öne geçmesinin ardından oyunu kendi yarısı sahasında kabul etti ve hızlı ataklarla rakip kaleye gitmeye çalıştı. Fenerbahçe hızlı atak şansları yakaladı ama sarı-lacivertliler son paslarda başarılı olamayınca, Alanyaspor kalesinde tehlike yaratmayı başaramadılar. Alanyaspor, Fenerbahçe yarı sahasında üstlük kurmasına rağmen tehlikeli atak üretmekte zorlandı ve sarı-lacivertli savunmayı aşamadı. İlk yarıda Alanyaspor, topla oynamada %73'e %27'lik üstünlük sağlamasına rağmen gol bulamadı. Soyunma odasına Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle gidildi.



VALENCIA PENALTIYI KAÇIRDI



Fenerbahçe ilk yarıya oranla ikinci yarının başında daha fazla hücumu düşünen bir görüntü sergiledi. Karşılaşmanın 60. dakikasında Mame Thiam'ın golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Ancak 64. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Tzavellas'ın kısa düşen topunda araya giren Valencia ceza alanına girdi, kaleci Marafona'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Halil Umut Meler beyaz noktayı gösterdi. Fakat Valencia'nın penaltı vuruşunda Marafona gole izin vermedi.



ASİST OZAN, GOL PELKAS



Fenerbahçe oyunda üstünlüğünü sürdürdüğü dakikalarda aradığı ikinci golü buldu. Ozan, ceza alanı içine hareketlenen Pelkas'ı topla buluşturdu, Pelkas'ın penaltı noktası üzerinden köşeye vuruşunda top filelere gitti. Ozan Tufan maçta ikinci asistini yaparak öne çıkan isimlerden oldu.



BABACAR'IN GOLÜ SKORU BELİRLEDİ



Alanyaspor 2-0 geriye düşmesinin ardından tüm riskleri alarak Fenerbahçe yarı sahasına gitmeye başladı. Karşılaşmanın 79. dakikasında Alanyaspor'un duran top kullandığı sırada Khouma Babacar, Sadık Çiftpınar'ın müdahalesi sonrası yerde kaldı ve hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Khouma Babacar golü atarak skoru 2-1 yaptı.



FERDİ DİREĞE TAKILDI, ALTAY DURDURDU!



Karşılaşmanın kalan bölümünde Fenerbahçe, Alanyaspor gol izni vermedi. Ferdi Kadıoğlu 90+4'te direğe takıldı. Alanyaspor 90+5'te önemli, fırsatlar üretti ama Altay Bayındır'ı geçemedi ve mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

12. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakip yarı sahada kullanılan serbest vuruşun devamında sol kenarda topla buluşan Sinan Gümüş, rakibinden sıyrılarak içeri girdi. Oyuncunun sağ ayağıyla arka direğe vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.

23. dakikada Sinan Gümüş'ün soldan ortasına altıpas üzerinde yükselen Valencia'nın kafa vuruşunda top kaleci Marafona'da kaldı.

45. dakikada Bakasetas'ın ceza sahası dışından uzak direğe vuruşunda kaleci Altay meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+1. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın pasıyla sağdan ceza sahasına giren Thiam'ın yakın direğe plase vuruşunda top yan ağlarda kaldı.

45+3. dakikada verkaçla ceza sahası içine giren Efecan Karaca'nın sağ çaprazdan yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır top kornere çeldi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

48. dakikada Bakasetas'ın kullandığı köşe vuruşunda Altay'ın uzaklaştırdığı topu Berkan İsmail Kutlu ceza alanına gönderdi. Müsait durumda ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Davidson'un vuruşunda top üstten auta gitti.

65. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Aytemiz Alanyaspor savunmasının hatasında araya giren Valencia, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Marafona'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

67. dakikada topun başına geçen Valencia'nın penaltı vuruşunda kaleci Marafona, topu çelmeyi başardı.

70. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Ozan Tufan, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde savunma arkasına koşu yapan Pelkas'a aktardı. Bu oyuncunun yerden şık vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

79. dakikada Aytemiz Alanyaspor penaltı kazandı. Bakasetas'ın rakip yarı sahanın ortalarından sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Babacar, Sadık Çiftpınar'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi. 80. dakikada topun başına geçen Babacar'ın vuruşunda top filelerle buluştu: 2-1.

87. dakikada Bareiro'nun soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Babacar'ın kafa vuruşunda kaleci Altay topu kontrol etti.

90+4. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Mert Hakan'ın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu'nun sert vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

90+5. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Moubandje'nin sert vuruşunda Altay Bayındır topu uzaklaştırdı.



Stat: Ülker

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin, Gustavo, Ozan Tufan, Valencia (Dk. 75 Ferdi Kadıoğlu), Pelkas (Dk. 87 Serdar Aziz), Sinan Gümüş (Dk. 61 Mert Hakan Yandaş), Thiam (Dk. 75 Samatta)

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Juanfran (Dk. 71 Tayfur Bingöl, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan Kutlu, Siopis (Dk. 61 Salih Uçan), Efecan Karaca, Bakasetas, Davidson (Dk. 71 Babacar), Bareiro

Goller: Dk. 12 Sinan Gümüş, Dk. 70 Pelkas (Fenerbahçe), Dk. 80 Babacar (Penaltıdan) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 5 Thiam, Dk. 15 Harun Tekin (Yedek kulübesinde), Dk. 39 Tisserand, Dk. 59 Sinan Gümüş, Dk. 90+2 Erol Bulut (Yedek kulübesinde) (Fenerbahçe), Dk. 14 Davidson, Dk. 15 Tzavellas, Dk. 33 Berkay İsmail Kutlu (Dk. 82 Mustafa Pektemek), Dk. 59 Çağdaş Atan (Yedek kulübesinde), Dk. 65 Marafona (Aytemiz Alanyaspor)



