Fenerbahçe, Sarunas'la play-off'ta!

THY EuroLeague'de normal sezonu ilk 6 sırada tamamlamayı garantileyen Fenerbahçe Beko'da Sarunas Jasikevicius'un göreve gelmesinin ardından oluşan etki kendisini gösterdi.



Dimitris Itoudis ile yollarını ayırdıktan sonra Litvanyalı çalıştırıcıyla anlaşan Fenerbahçe Beko, Jasikevicius'la çıktığı 13 lig maçının tamamını kazanırken, Erkekler Türkiye Kupası'nda da şampiyonluğa uzanmayı başardı.



Sarı-lacivertli kulüple anlaşmasının ardından THY EuroLeague, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Erkekler Türkiye Kupası'nda 36 resmi maçta görev alan 48 yaşındaki çalıştırıcı, bu mücadelelerin 30'unda parkeden galibiyetle ayrıldı.



Erkekler Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Aliağa Petkim'i 81-68 mağlup eden Fenerbahçe Beko, yarı finalde de Beşiktaş Emlakjet'i 99-68 yenerek finale yükseldi.



Sarunas Jasikevicius'un öğrencileri final maçında Anadolu Efes'i 80-67'lik skorla geçerek kupayı kaldıran ekip oldu.



THY EuroLeague'de play-off'u garantiledi



Dimitris Itoudis yönetiminde THY EuroLeague'de çıktığı 13 karşılaşmada 6 galibiyet ve 7 yenilgi alarak 12. sıraya gerileyen sarı-lacivertliler, Yunan çalıştırıcıyla yolları ayırıp Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius'u göreve getirdi.



48 yaşındaki başantrenörün imzayı attığı günün akabinde AS Monaco'yu 86-74'lük skorla geçen Fenerbahçe Beko, ardından çıkışını sürdürdü.



THY EuroLeague'de Litvanyalı çalıştırıcının yönetiminde 20 karşılaşmaya çıkan Fenerbahçe Beko, bu karşılaşmalarda 14 galibiyete imza atamayı başardı. Sarı-lacivertli ekip, Barcelona'nın İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı mağlup etmesiyle, Anadolu Efes mücadelesi öncesinde play-off'a katılmayı garantiledi. Fenerbahçe Beko, evinde Anadolu Efes'e 82-80'lik skorla mağlup olsa da normal sezonu ilk 6 sıra içinde tamamlayacak.



İlk 6 içindeki takımlara karşı üstün



Play-off oynamayı garantileyen Fenerbahçe Beko, normal sezonda ilk 6 içinde yer alan takımlara karşı üstün bir performans ortaya koydu.



Sezonu ilk sırada tamamlayan Real Madrid'i İstanbul'da uzatmalar sonucunda 100-99 yenmeyi başaran sarı-lacivertli takım, İspanya'da oynanan mücadeleden de 89-79'luk galibiyete ulaştı.



İlk 6 sıra içindeki takımlardan Barcelona, Panathinaikos ve AS Monaco'yla oynadığı iç saha maçlarından galibiyetle ayrılıp deplasman karşılaşmalarında kaybeden Fenerbahçe Beko, buna karşın ikili averajda rakiplerine üstünlük kurmayı başardı.



Barcelona'ya deplasmanda 89-81 mağlup olan Fenerbahçe Beko, iç sahada 88-74'lük sonuçla kazandı.



Panathinaikos'u taraftarı önünde 83-69 yenen sarı-lacivertli takım, deplasmandaki maçtan 74-63'lük yenilgiyle ayrılırken ikili averajda üstünlüğü elde etti.



Sarunas Jasikevicius'un Fenerbahçe Beko'nun başındaki ilk maçında AS Monaco'yu sahasında 12 sayı farkla 86-74 yenmeyi başaran erkek basketbol takımı, deplasmandaki maçı ise 7 sayı farkla 76-69 kaybetti.



İlk 6 sıra içinde bulunan ekiplerden Olympiakos'la şu ana kadar bir maç oynayıp 79-77 kazanan Fenerbahçe Beko, normal sezonun son maçında 12 Nisan Cuma günü rakibiyle Yunanistan'da karşı karşıya gelecek.





