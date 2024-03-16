Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius ile tarih yazıyor

Sezona Dimitris Itoudis ile başlayan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.



Yunan koç ile yolların ayrılmasından sonra 14 Aralık'ta Sarunas Jasikevicius koltuğa oturdu. Ve Kanarya, Litvanyalı koç ile yükselişe geçti, rekorlar art arda geldi.



3 MAÇTA 100 SAYI BARAJI GEÇİLDİ



'Saras' ile Fenerbahçe, 16 maçta 12 galibiyet 4 mağlubiyet alırken toplamda 18-11 yaptı; üç maçta 100 sayı barajını geçti (Valencia 118, Baskonia 111, Maccabi 109).



ÜÇLÜK REKORU KIRILDI



Sarı-lacivertliler, son maçında Valencia'yı 118-88 yenerken; EuroLeague tarihinin üçlük rekorunu kırdı: 24. Daha önceki rekor Efes'e aitti (Maccabi / 22 / 24 Şubat 2022).



111 SAYILIK REKOR GELİŞTİRİLDİ



Fenerbahçe, Baskonia maçındaki 111 sayılık kulüp rekorunu da Valencia önünde 118 ile geliştirdi.





GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU