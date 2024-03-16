Fenerbahçe, Sarunas Jasikevicius ile tarih yazıyor

Sezona Dimitris Itoudis ile başlayan Fenerbahçe Beko, EuroLeague'deki ilk 13 maçında 6 galibiyet, 7 mağlubiyet aldı.
Yunan koç ile yolların ayrılmasından sonra 14 Aralık'ta Sarunas Jasikevicius koltuğa oturdu. Ve Kanarya, Litvanyalı koç ile yükselişe geçti, rekorlar art arda geldi.
3 MAÇTA 100 SAYI BARAJI GEÇİLDİ
'Saras' ile Fenerbahçe, 16 maçta 12 galibiyet 4 mağlubiyet alırken toplamda 18-11 yaptı; üç maçta 100 sayı barajını geçti (Valencia 118, Baskonia 111, Maccabi 109).
ÜÇLÜK REKORU KIRILDI
Sarı-lacivertliler, son maçında Valencia'yı 118-88 yenerken; EuroLeague tarihinin üçlük rekorunu kırdı: 24. Daha önceki rekor Efes'e aitti (Maccabi / 22 / 24 Şubat 2022).
111 SAYILIK REKOR GELİŞTİRİLDİ
Fenerbahçe, Baskonia maçındaki 111 sayılık kulüp rekorunu da Valencia önünde 118 ile geliştirdi.
Yunan koç ile yolların ayrılmasından sonra 14 Aralık'ta Sarunas Jasikevicius koltuğa oturdu. Ve Kanarya, Litvanyalı koç ile yükselişe geçti, rekorlar art arda geldi.
3 MAÇTA 100 SAYI BARAJI GEÇİLDİ
'Saras' ile Fenerbahçe, 16 maçta 12 galibiyet 4 mağlubiyet alırken toplamda 18-11 yaptı; üç maçta 100 sayı barajını geçti (Valencia 118, Baskonia 111, Maccabi 109).
ÜÇLÜK REKORU KIRILDI
Sarı-lacivertliler, son maçında Valencia'yı 118-88 yenerken; EuroLeague tarihinin üçlük rekorunu kırdı: 24. Daha önceki rekor Efes'e aitti (Maccabi / 22 / 24 Şubat 2022).
111 SAYILIK REKOR GELİŞTİRİLDİ
Fenerbahçe, Baskonia maçındaki 111 sayılık kulüp rekorunu da Valencia önünde 118 ile geliştirdi.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU