Fenerbahçe sahaya inme tarihini belirledi!

Koronavirüs nedeniyle saha idmanlarına ara veren Fenerbahçe, 4 Mayıs'ta top başı yapma kararı aldı.

Haber; Akşam, Fotoï¿½raf; AA
Fenerbahçe sahaya inme tarihini belirledi!
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30 Nisan 2020 13:03
Sağlık Kurulu'nun kritik gün olarak nitelendirdiği 4 Mayıs, Fenerbahçe için de sahaya inme günü olarak belirlendi.

Sarı- Lacivertli ekip eğer olağanüstü bir gelişme olmazsa mevcut teknik ekiple grup çalışmalarına başlayacak.

Fiziki mesafe kurallarının uygulanacağı antrenman, Zeki Murat Göle ve Volkan Demirel tarafından yönetilecek.

Koronavirüs nedeniyle saha idmanlarına ara vermek zorunda kalan Fenerbahçe, bireysel performans uzmanı Fatih Yıldız ile birlikte uzaktan antrenman sistemini uyguluyordu.

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