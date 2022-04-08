Fenerbahçe Safiport finalde!

Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague Women Final Four yarı finalinde USK Prag'ı 13 sayı geriden gelerek 83-74 mağlup etti.



FIBA Euroleague Women Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, USK Prag'ı Ataşehir Ülker Spor Salonu'nda ağırladı.



Maçın 2. çeyreğinin sonlarına doğru 13 sayı geriye düşen Fenerbahçe Safiport, 3. çeyrek ortasından sonra müthiş bir ivmeyle 25-5'lik seri yakaladı ve rakibini 83-74'lük skorla mağlup etti.



Dördüncü kez finale yükselen Fenerbahçe Safipot, 10 Nisan Pazar günü finalde Macaristan ekibi Sopron ile karşılaşacak.



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