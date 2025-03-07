Fenerbahçe, Rangers'a ilk kez kaybetti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 ilk maçında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ı konuk etti.



Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı deplasman ekibi Rangers, 3-1'lik skorla kazandı.



İLK KEZ MAĞLUP OLDU



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleştiği İskoçya temsilcisi Rangers'a ilk kez mağlup oldu.



23,5 YIL SONRA KARŞI KARŞIYA GELDİ



Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Rangers ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibiyle 23,5 yıl sonra yeniden karşı karşıya geldi.



GRUP AŞAMASINA YÜKSELMİŞTİ



Söz konusu sezon İskoçya'nın Glasgow kentinde 8 Ağustos 2001'de oynanan ilk maç golsüz beraberlikle tamamlanmış, 22 Ağustos 2001'de Kadıköy'deki rövanş karşılaşmasını Haim Revivo ve Serhat Akın'ın golleriyle sarı-lacivertliler 2-1 kazanarak "Devler Ligi"nde grup aşamasına yükselmişti.



Fenerbahçe, 3. kez karşılaştığı İskoç ekibine, ilk kez mağlup oldu.



