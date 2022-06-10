Fenerbahçe, pazarlıklara başladı

Fenerbahçe, Jorge Jesus'un gözdesi Gabigol'u kadroya katmak için yoğun mesai harcıyor. Jesus'un Flamengo'dan istediği tek eski öğrencisi Gabigol değil. Fenerbahçe 'nin Bruno Henrique için de masaya oturduğu belirtildi.



Yönetimin 31 yaşındaki hücum oyuncusu için ilk teklifinin 4.6 milyon Euro (82.7 milyon TL) olduğu öne sürüldü. Flamengo'nun bu sezonki performansından memnun olmadığı Henrique'yi satmaya sıcak baktığı, ancak önerilen ilk rakamı geri çevirdiği kaydedildi.



Jesus ve İstanbul etkisi



Sambacı'nın sözleşmesinde 35 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunsa da Flamengo, bu rakamın yanına bile yaklaşacak bir teklif beklemiyor. Henrique'nin takımında mutlu olmasına rağmen; Jesus, İstanbul'da yaşamak ve kariyerinin son dönemine yaklaşırken Avrupa'da yeni bir maceraya atılma isteği gibi faktörler nedeniyle Fenerbahçe'ye transfer olmaya sıcak baktığı belirtildi.



En iyi dönemi Jesus'la



Başarılı oyuncu, kariyerindeki tek Avrupa deneyimini 2016'nın ocak ayıyla 2017'nin ocak ayı arasında Wolfsburg formasıyla Almanya'da yaşadı.



Flamengo, Henrique'yi 2019'da Santos'tan 5.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattı. 31 yaşındaki yıldız, Jorge Jesus'la 4 kupa kaldırdıkları dönemde Gabigol'le birlikte harikalar yaratmıştı. Henrique, Jesus yönetiminde 42 maçta 28 gol atıp, 7 asist yaparak kariyerinin en iyi dönemini geçirdi.



Çok yönlü bir oyuncu olan Brezilyalı futbolcu, bu sezon forvet, sol açık, forvet arkası, sağ kanat, sol kanat ve merkez orta saha olmak üzere 6 farklı pozisyonda sahaya çıktı; 20 maçta 3 gol atıp, 5 asist yaptı.



