Fenerbahçe Opet, Almanya deplasmanında

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında çarşamba günü Polonya temsilcisi LKS Commercecon'la Almanya'da karşılaşacak.



Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Fenerbahçe Opet, ev sahibi olduğu gruptaki son maçında rakibiyle Almanya'nın Berlin kentinde karşı karşıya gelecek.



Max Schmeling Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 17.00'de başlayacak.



Her iki takımın da grupta oynadığı 5'er karşılaşmada 3'er galibiyeti ve 2'şer mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Opet averajla 2. sırada, LKS Commercecon ise 3. sırada yer alıyor.



Sarı-lacivertliler, rakibine ilk maçta Polonya'da 3-1 mağlup olmuştu.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ