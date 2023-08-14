Fenerbahçe, Omar Fayed'i transfer için deneyecek!

Fenerbahçe Son Dakika Transfer Haberleri, Fenerbahçe Kulübü, Mısırlı stoper Omar Fayed'in transferi için açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe, Omar Fayed'i transfer için deneyecek!
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14 Ağustos 2023 22:36
Son güncelleme 14 Ağustos 2023 22:46
Fenerbahçe, 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "2023-24 sezonunun yapılanmasını sürdüren Futbol Şubemiz, Takımımızın önümüzdeki dönem yapılanması adına da adımlar atıyor. Kulübümüz, yüksek potansiyelli bir yetenek olarak takip ettiği 2003 doğumlu Mısırlı stoper Omar Fayed'i renklerine bağlamak üzere görüşmelere başladı. Oyuncu, sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edildi." denildi.

Fenerbahçe Kulübü ayrıca "Resmi süreçlerin ardından bir süre Futbol Takımımızla çalışmalara katılacak olan Fayed'in kariyer planlamasına, teknik heyetimizin raporu doğrultusunda ilerleyen günlerde karar verilecek; kamuoyu bu doğrultuda bilgilendirilecektir." denildi.

OMAR FAYED KİMDİR?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Omar Fayed, son olarak Mısır'da El Mokawloon takımında forma giydi. 20 yaşındaki savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 500 bin Euro.





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