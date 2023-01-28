Fenerbahçe'nin yeni transferi pazar günü İstanbul'da

Parma'yla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Jayden Oosterwelde'de İstanbul'a davet etti.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Pazar 17.20'de İstanbul'da olacak 21 yaşındaki Hollandalı sol bek, sağlık kontrolü ve son detaylar görüşüldükten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Jayden Oosterwolde 22. haftası oynanan İtalya İkinci Ligi'nde (Serie B) Parma formasıyla 18 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Pazar 17.20'de İstanbul'da olacak 21 yaşındaki Hollandalı sol bek, sağlık kontrolü ve son detaylar görüşüldükten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.
Jayden Oosterwolde 22. haftası oynanan İtalya İkinci Ligi'nde (Serie B) Parma formasıyla 18 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.
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