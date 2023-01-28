Fenerbahçe'nin yeni transferi pazar günü İstanbul'da

Fenerbahçe'nin, İtalya'nın Parma takımından kadrosuna katmaya hazırlandığı Jayden Oosterwolde, pazar günü İstanbul'da olacak.

Haber; Haber Global
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Fenerbahçe'nin yeni transferi pazar günü İstanbul'da
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28 Ocak 2023 19:09
Parma'yla her konuda anlaşan Fenerbahçe, Jayden Oosterwelde'de İstanbul'a davet etti.

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Pazar 17.20'de İstanbul'da olacak 21 yaşındaki Hollandalı sol bek, sağlık kontrolü ve son detaylar görüşüldükten sonra resmi sözleşmeye imza atacak.

Jayden Oosterwolde 22. haftası oynanan İtalya İkinci Ligi'nde (Serie B) Parma formasıyla 18 maça çıktı ve 1 gol kaydetti.

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