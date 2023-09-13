Fenerbahçe'nin yeni kale komutanı Livakovic!

Fenerbahçe'de beklenen gün geliyor. Sarı-lacivertlilerde Dominik Livakovic, hafta sonu oynanacak Antalyaspor karşılaşmasıyla birlikte görevi İrfan Can Eğribayat'tan devralacak.
Uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe'ye kazandırılan Livakovic, 25 Ağustos'ta Dinamo Zagrep'ten İstanbul'a gelmişti. Bu kısa zaman diliminde takıma adapte olmak için uğraş veren Hırvat file bekçisi, İrfan Can Eğribayat'ın kaledeki iyi performansı nedeniyle takıma katılmakta acele etmedi.
MİLLİ ARADA GOL YEMEDİ
Hırvat Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde de kalede yer alan Livakovic, başarılı futbolunu burada da devam ettirdi ve gol yemeden iki maçı geçti.
KADIKÖY'DE 'MERHABA' DİYECEK
İlk olarak Letonya, sonrasında da Ermenistan karşılaşmalarında başarılı kurtarışlarla kendini kabul ettiren sarı-lacivertli kaleci, artık Fenerbahçe ile sahaya çıkmak için gün sayıyor.
Kendi seyircisi önünde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek olan futbolcunun performansı merakla bekleniyor.
Uzun uğraşlar sonucu Fenerbahçe'ye kazandırılan Livakovic, 25 Ağustos'ta Dinamo Zagrep'ten İstanbul'a gelmişti. Bu kısa zaman diliminde takıma adapte olmak için uğraş veren Hırvat file bekçisi, İrfan Can Eğribayat'ın kaledeki iyi performansı nedeniyle takıma katılmakta acele etmedi.
MİLLİ ARADA GOL YEMEDİ
Hırvat Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde de kalede yer alan Livakovic, başarılı futbolunu burada da devam ettirdi ve gol yemeden iki maçı geçti.
KADIKÖY'DE 'MERHABA' DİYECEK
İlk olarak Letonya, sonrasında da Ermenistan karşılaşmalarında başarılı kurtarışlarla kendini kabul ettiren sarı-lacivertli kaleci, artık Fenerbahçe ile sahaya çıkmak için gün sayıyor.
Kendi seyircisi önünde ilk kez sarı-lacivertli formayı giyecek olan futbolcunun performansı merakla bekleniyor.