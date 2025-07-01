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Fenerbahçe'nin transfer stratejisi belli oldu!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho ve Devin Özek, yeni sezon için çok yönlü bir kadro kurulmasına karar verdi. Kadroda bulunan oyuncu sayısı 26 ya da en fazla 27 olacak.

calendar 01 Temmuz 2025 10:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin transfer stratejisi belli oldu!
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Fenerbahçe taraftarı resmi transfer açıklamalarını beklerken, çalışmalar dört koldan sürüyor.

Yeni sezonda yakın temasta olacak sarı-lacivertli takımın teknik direktörü Jose Mourinho ile Futbol Direktörü Devin Özek'in, yaklaşık 10 gün önce Portekiz'de bir araya geldiği öğrenildi. Yeni sezon yapılanması açısından yol haritasının belirlendiği bu kritik toplantıda önemli kararlar alındı. Özek aynı zamanda buradaki kamp merkezini gezdi. Transfer stratejisi belirlendi. Toplantıda üç ana başlık önce çıktı.

BİRBİRİNİN ALTERNATİFİ OLACAK İSİMLER

Fenerbahçe'nin yeni sezonda 3-4-3, 3-5-2, 4-2-3-1 ve 4-3-3 gibi farklı oyun sistemlerini rahatlıkla uygulayabileceği çok yönlü bir kadro kurulmasına karar verildi. Bu doğrultuda transfer edilecek oyuncuların yalnızca tek bir mevkide değil, birden fazla pozisyonda oynayabilen isimlerden seçilmesi planlandı. Kyle Walekr örneğinde olduğu gibi hem sağ bek hem stoper oynayabilen futbolcular listeye eklendi.


HIZLI KANATLARLA BOL POZİSYONLU OYUN

Hem sağ hem sol kanada hızlı ve atletik oyuncular transfer edilmesi kararlaştırıldı. Böylece kanatlarda patlayıcı gücü yüksek futbolcularla oyunun geniş alana yayılması hedeflendi. Rakipler, kanatlardan gelecek ataklarla boğulacak ve gol ayaklarına daha çok pozisyon hazırlanacak.

NİCELİK DEĞİL NİTELİK DAHA ÖNEMLİ

Mevcut geniş kadro yapısının daha işlevsel hale getirilmesi planlandı. Kadronun 26 ya da en faza 27 kişiye düşürülerek daha az ama çok yönlü isimlerden oluşan bir yapı kurulmasına karar verildi. Fenerbahçe'de, geçen sezon kiralık olarak gönderilen isimlerle birlikte 40'a yakın futbolcu vardı. 

 
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