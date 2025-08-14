14 Ağustos
FC Midtjylland-Fredrikstad
19:00
14 Ağustos
FC Noah-Lincoln Red Imps FC
20:00
14 Ağustos
Wolfsberger AC-PAOK
20:00
14 Ağustos
Brann-Haecken
20:00
14 Ağustos
Breidablik-Zrinjski Mostar
20:30
14 Ağustos
Maccabi Tel Aviv-Hamrun Spartans
21:00
14 Ağustos
Drita-FCSB
21:00
14 Ağustos
FC Utrecht-Servette
21:00
14 Ağustos
Shakhtar-Panathinaikos
21:00
14 Ağustos
Braga-CFR Cluj
21:30
14 Ağustos
Legia Warszawa-AEK Larnaca
22:00
14 Ağustos
FC Astana-Lausanne
0-151'
14 Ağustos
Sabah FK-Levski
19:00
14 Ağustos
Levadia Tallinn-Differdange
19:30
14 Ağustos
FC Sheriff-Anderlecht
20:00
14 Ağustos
NK Celje-Lugano
21:00
14 Ağustos
Beşiktaş-St. Patrick's Athletic
21:00

Fenerbahçe'nin sezon öncesi karnesi!

Süper Lig'de sezonu Göztepe maçıyla açacak Fenerbahçe, sezon öncesi toplam 8 müsabaka yaptı.

calendar 14 Ağustos 2025 12:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin sezon öncesi karnesi!
Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu deplasmanda Göztepe maçıyla açacak Fenerbahçe, sezon öncesi toplam 8 müsabaka yaptı.

Sarı-lacivertliler, söz konusu süreçte 6 hazırlık maçına çıkarken, 2 de resmi karşılaşma oynadı.

İlk mücadelesini Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde Karagümrük ile gerçekleştiren Fenerbahçe, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Söz konusu müsabakanın ardından Portekiz kampına giden sarı-lacivertliler, burada da 4 hazırlık maçı oynadı.


Fenerbahçe sırasıyla Portekiz temsilcileri Portimonense'yi 2-1 ve Uniao de Leiria da 2-0 yendi. Ardından kadrosunda önemli yıldızlar barındıran Al-Ittihad'ı 4-0 ile geçen sarı-lacivertli ekip, buradaki son hazırlık maçında ise Portekiz'in güçlü temsilcisi Benfica'ya 3-2 yenildi.

Kadıköy'de ilk maçına Lazio karşısına çıktı

Fenerbahçe, Portekiz kampının ardından İstanbul'a döndü ve son hazırlık maçını evinde İtalya'nın güçlü ekibi Lazio'ya karşı oynadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun öğrencileri, seyircisi önünde sezonun ilk maçını da 1-0 kazandı.

Avrupa'da turu geçti

Fenerbahçe, Süper Lig'de yeni sezon öncesi ilk resmi maçlarına Avrupa arenasında çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın güçlü ekibi Feyenoord ile eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçı 2-1 kaybetti.

Mourinho'nun ekibi, Kadıköy'de ise rakibini 5-2 ile geçerek adını play-off'a yazdırdı.

Gol yollarında etkili oldu

Fenerbahçe, sezon öncesinde hücum hattında problem yaşamadı.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, oynadığı 8 müsabakada 19 gol atarken, kalesinde 10 gole engel olamadı.

Sezon öncesi maçlar

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de yeni sezon öncesinde oynadığı maçlar ve skorları şöyle:

Maç Skor
Fenerbahçe-Karagümrük 2-2
Portimonense-Fenerbahçe 1-2
Uniao de Leiria-Fenerbahçe 0-2
Fenerbahçe-Al-Ittihad 4-0
Benfica-Fenerbahçe 3-2
Fenerbahçe-Lazio 1-0
Feyenoord-Fenerbahçe 2-1
Fenerbahçe-Feyenoord 5-2
