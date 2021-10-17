Fenerbahçe'nin rakibi Antwerp, öne geçtiği maçta yenildi

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Royal Antwerp, öne geçtiği maçta Zulte Waregem'e mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Fenerbahçe'nin rakibi Antwerp, öne geçtiği maçta yenildi
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17 Ekim 2021 00:21
Belçika Birinci Futbol Ligi'nde oynanan maçta Antwerp, deplasmanda Zulte Waregem'e 2-1 yenildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 21 Ekim Perşembe günü karşılaşacağı Antwerp, ligin 11. haftasında Zulte Waregem'e konuk oldu.

19. dakikada Manuel Benson'un golüyle geriye düşen ev sahibi ekip, 59. dakikada Zinho Gano ve 66. dakikada Derek Kutesa'nın golleriyle üç puana uzandı.

Bu galibiyetle Zulte Waregem puanını 12'ye çıkarırken, Antwerp 20 puanda kaldı.


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