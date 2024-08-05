Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu açıklandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Lille'le karşılaşacak Fenerbahçe, kamp kadrosunu açıkladı.

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Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu açıklandı
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05 Ağustos 2024 13:39
Son güncelleme 05 Ağustos 2024 13:49
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında 6 Ağustos Salı günü Fransa Ligue 1 ekibi Lille'e konuk olacak. Sarı-lacivertli takımın kritik maç öncesinde kamp kadrosu açıklandı.

Sakatlığı bulunan Fred kadroda yer almazken Ryan Kent de kafilede bulunmadı. Miha Zajc ve yeni transfer Youssef En-Nesyri ise maç kadrosundaki yerini aldı.

İşte Fenerbahçe'nin Lille maçı kamp kadrosu:




 

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