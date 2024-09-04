Fenerbahçe'de ayrılıklar sürüyor. Sarı Lacivertliler'de geldiği günden bu yana bir türlü uyum sağlayamayan Rade Krunic takımdan ayrılan son isim oldu. Tecrübeli futbolcunun yeni takımındaki sözleşmesi ise oldukça dikkat çekiciydi.
YENİ ADRESİ KIZILYILDIZ
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero oyuncusu Rade Krunic, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
SIRP BASINI DUYURDU
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Krunic'ten bonservis geliri elde edip etmediği merak konusuydu. Krunic'in sözleşme detaylarını Sırp basını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Krunic'in bonservisine dair açıklama yapmazken konuyla ilgili Sırp basınında haberler geçildi.
DİKKAT ÇEKEN MADDE
Sırp basını, Kızılyıldız'ın Rade Krunic'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı. Haberlerde Kızılyıldız'ın transfer için Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyeceği bildirildi. Buna karşın Sırp ekibinin, Krunic'in bir sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Fenerbahçe'ye vereceği vurgulandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Rade Krunic, bu sezon Fenerbahçe'de 4 maça çıktı ve 223 dakika sahada kaldı. Bosna Hersekli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Sutjeska Foca altyapısında yetişen Rade Krunic daha sonra Donji Srem, Hellas Verona, Borac Cacak, Empoli ve Milan'da oynadı. Fenerbahçe, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiraladığı Rade Krunic'in sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonunu sezon başında kullandı. Fenerbahçe, Rade Krunic'in bonservisi için Milan'a 3 milyon 500 bin Euro ödedi. 30 yaşındaki orta saha, Bosna Hersek Milli Takımı'nda 33 karşılaşmada süre aldı. Rade Krunic, bu müsabakalarda 4 gol atma başarısı gösterdi.
YENİ ADRESİ KIZILYILDIZ
Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki Bosna Hersekli ön libero oyuncusu Rade Krunic, Sırbistan'ın Kızılyıldız ekibine transfer oldu. Sarı-lacivertlilerde yapılan açıklamada "Profesyonel Futbol A Takım Futbolcularımızdan Rade Krunic'in kalıcı transferi konusunda Sırbistan'ın Kızılyıldız Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Oyuncunun bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
SIRP BASINI DUYURDU
Fenerbahçe'nin Kızılyıldız'a gönderdiği Rade Krunic'ten bonservis geliri elde edip etmediği merak konusuydu. Krunic'in sözleşme detaylarını Sırp basını duyurdu. Sarı-Lacivertliler, Krunic'in bonservisine dair açıklama yapmazken konuyla ilgili Sırp basınında haberler geçildi.
DİKKAT ÇEKEN MADDE
Sırp basını, Kızılyıldız'ın Rade Krunic'le 3 yıllık sözleşme imzaladığını yazdı. Haberlerde Kızılyıldız'ın transfer için Fenerbahçe'ye bonservis ödemeyeceği bildirildi. Buna karşın Sırp ekibinin, Krunic'in bir sonraki satışından elde edeceği gelirin yüzde 50'sini Fenerbahçe'ye vereceği vurgulandı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Rade Krunic, bu sezon Fenerbahçe'de 4 maça çıktı ve 223 dakika sahada kaldı. Bosna Hersekli orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 6 milyon Euro. Sutjeska Foca altyapısında yetişen Rade Krunic daha sonra Donji Srem, Hellas Verona, Borac Cacak, Empoli ve Milan'da oynadı. Fenerbahçe, geride kalan sezonun ikinci yarısında kiraladığı Rade Krunic'in sözleşmesindeki zorunlu satın alma opsiyonunu sezon başında kullandı. Fenerbahçe, Rade Krunic'in bonservisi için Milan'a 3 milyon 500 bin Euro ödedi. 30 yaşındaki orta saha, Bosna Hersek Milli Takımı'nda 33 karşılaşmada süre aldı. Rade Krunic, bu müsabakalarda 4 gol atma başarısı gösterdi.
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