Fenerbahçe'nin Krunic sevdası!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe, yaz aylarında kadrosuna katamadığı Rade Krunic için devre arası için yine çalışma başlattı. Boşnak yıldız için Milan'a ilk etapta 5 milyon euro önerilecek.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin Krunic sevdası!
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03 Aralık 2023 13:27
Fenerbahçe'de gündem orta saha transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde sezon başında da kadroya katılmak istenen Rade Krunic için yapılacak ilk teklif belli oldu.

Fenerbahçe'de'de teknik direktör İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrasında "Oyuncu arayışımız yok" dese de sarı-lacivertli yönetim, çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler bu noktada gaza bastı.

Hem stoper hem de orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de 6 numaraya düşünülen ilk isim yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Milan'ın yıldızı Rade Krunic...

5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLECEK

30 yaşındaki oyuncu için İtalyanlara ilk etapta 5 milyon Euro teklif edilecek.

İTALYANLAR DA DOĞRULADI

İtalyan basını da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimlerini doğruladı. Çizme medyası, Krunic'in Milan teknik direktörü Stefano Pioli için önem taşıdığını ancak sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmaması nedeniyle Boşnak oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığını yazdı. Fenerbahçe'nin ocak ayında Krunic için teklif yapacağının da altını çizen haberde; "Türk takımı, Boşnak oyuncuyu ocakta kadrosuna katabilir" denildi.



BU SEZON NE YAPTI?

Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.

PİYASA DEĞERİ 10 MİLYON EURO

Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Milan Krunic'i Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon Euro'ya transfer etmişti. 

 

 

 

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