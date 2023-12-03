'de gündem orta saha transferine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde sezon başında da kadroya katılmak isteneniçinFenerbahçe'de'de teknik direktör İsmail Kartal, Fatih Karagümrük maçı sonrasındadese de sarı-lacivertli yönetim, çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler bu noktada gaza bastı.Hem stoper hem de orta saha takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'de 6 numaraya düşünülen ilk isim yaz transfer döneminde kadroya katılamayan Milan'ın yıldızı30 yaşındaki oyuncu için İtalyanlara ilk etapta 5 milyon Euro teklif edilecek.İtalyan basını da Fenerbahçe'nin bu transfer girişimlerini doğruladı. Çizme medyası, Krunic'in Milan teknik direktörü Stefano Pioli için önem taşıdığını ancak sözleşme uzatma görüşmelerinden sonuç çıkmaması nedeniyle Boşnak oyuncunun takımdan ayrılmaya sıcak baktığını yazdı. Fenerbahçe'nin ocak ayında Krunic için teklif yapacağının da altını çizen haberde;denildi.Krunic, bu sezon Milan formasıyla Serie A'da 10, Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 olmak üzere toplamda 14 maça çıktı. 896 dakika bu karşılaşmalarda süre alan Boşnak yıldız, gol ve asist katkısı ise yapamadı.Boşnak yıldızın Milan'la 30 Haziran 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Krunic'in güncel piyasa değeri 10 milyon Euro. Milan Krunic'i Empoli'den 2019 yılında 8.6 milyon Euro'ya transfer etmişti.