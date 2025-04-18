Fenerbahçe'nin bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı oyunculardan yana yüzü gülüyor.
Yaz ayında Filip Kostic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlayan sarılacivertliler, devre arasında da Milan Skriniar'ı Galatasaray'ın elinden kaptı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun takım içinde vazgeçilmezi olan 4 oyuncuya 10 milyon Euro kiralama bedeli ödenirken sarı lacivertlilere bunun karşılığıı tüm kulvarlarda 21 gollük (9 gol, 12 asist) katkı oldu.
Sol bek kanatta forma giyen Kostic, 2 gol-4 asist yaparken ön libero Amrabat ağları 2 kez sarsıp 3 de gol pası verdi. Savunmayı toparlayıp, tandemdeki arkadaşına da yardımcı olan Skriniar, bu oyununa 2 gol-1 asist ekledi.
TAPUSU TAMAM
Mourinho ile tartışmasıyla gündeme gelse de Trabzonspor maçında asistle kendini bulan Maximin fileleri 3 defa havalandırdı ve 4 de asist yaptı. Fiorentina'dan zorunlu satın almayla kiralanan Amrabat için 12 milyon Euro ödenecek.
KOSTIC'IN BONSERVİSİ ALINIYOR
Fenerbahçe, Juventus'tan kiraladığı Kostic'in bonservisi için 3 milyon Euro önerdi. İtalyan ekibinin beklentisi ise 4 milyon Euro. İki takım arasındaki 1 milyonluk farkın kapanmasının ve transferin sezon sonu gelmeden bitmesinin yakın olduğu öğrenildi.
Fenerbahçe'nin kiralık yıldızlarından 21 gol katkısı
Fenerbahçe, kiraladığı oyuncular Filip Kostic, Sofyan Amrabat, Milan Skriniar ve Allan Saint-Maximin'den toplamda 21 gollük katkı verdi.
Fenerbahçe'nin bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı oyunculardan yana yüzü gülüyor.
- 12:52 Dominik Livakovic: "Son ana kadar savaşacağız"
- 12:36 Fenerbahçe, Kayserispor karşısında gövde gösterisi hedefliyor!
- 12:33 Türkiye Kupası finalinin yeri değişiyor!
- 12:05 Okan Buruk, bu akşam 40 yıllık rekoru kırabilir!
- 12:00 Messi'den 2026 Dünya kupası açıklaması
- 11:41 Mourinho'dan Kayserispor maçı öncesi oyuncularına kritik uyarı!
- 11:27 Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool!
- 11:11 Fenerbahçe'nin kiralık yıldızlarından 21 gol katkısı
- 10:50 Saiss'ten Şenol Güneş'e şok sözler: "İki yüzlü!"
- 10:33 Fatih Tekke'den Batagov için 'kalsın' raporu
- 10:26 Victor Osimhen'den Galatasaray yönetimi ile flaş görüşme!
- 10:23 Fenerbahçe'ye büyük sponsorluk anlaşması: 5 yılda 100 milyon euro
- 10:15 Fenerbahçe'den sezon sonu yıldız yağmuru!
- 10:05 Final serisinde ikinci maç: Fenerbahçe Opet - Çimsa ÇBK Mersin
- 10:03 Serdal Adalı 9 numara istedi, rota Onuachu'ya döndü!
- 09:59 George Gardi: "Morata'ya gitmesinler diye Talisca'ya teklif yaptım"
- 09:57 Galatasaray'da büyük plan: Xhaka & De Bruyne
- 09:35 Mourinho, yıldız oyuncu için kararını verdi: Yeniden ilk 11'e!
- 09:25 Altay Bayındır, Beşiktaş'a önerildi!
- 09:09 Fenerbahçe, 2025'te şampiyonluk umudunu yeşertti!
- 09:02 Beşiktaş'ın parlayan yıldızı Rafa Silva!
- 08:57 İrfan Can'a Trabzonspor kancası!
- 08:55 Beşiktaş eski yıldızını getiriyor: Weghorst!
- 08:36 Hasan Arat ve Tevfik Yamantürk'e tedbirli soruşturma!
- 08:34 Galatasaray'dan Kolo Muani sürprizi!
- 08:34 Fenerbahçe'den Diouf hamlesi!
- 08:19 Beşiktaş'a şok: Altyapıda veriler silindi!
- 08:16 Jose Mourinho için Portekiz iddiaları artıyor!
- 08:04 Solskjaer'in stoperde tek alternatifi Tayyip Talha
- 07:45 Okan Buruk'tan Bodrum FK uyarısı: "Biz kazanalım, onlar düşünsün"
- 02:16 Galatasaray - Bodrum FK: Muhtemel 11'ler
- 01:49 Milli tekvandocular, Avrupa Poomsae Şampiyonası'nda 31 madalya kazandı
- 01:14 Bodo Glimt, tarih yazdı yarı finaldeler!
- 01:06 Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmeleri belli oldu!
- 01:01 UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
- 00:48 Tarihi maçta Manchester United, Lyon'u yıkarak yarı finale yükseldi!
- 00:45 Djurgarden, Konfrerans Ligi'nde adını yarı finale yazdırdı!
- 00:30 Chelsea, Legia'ya yenilse de turu geçti!
- 00:03 Tottenham, Frankfurt deplasmanında yarı final biletini kaptı!
- 00:00 Athletic Bilbao, Rangers'ı 2 golle eledi!
- 23:16 Athletic Bilbao - Rangers maçında ilginç an!
- 23:11 Spor Toto, Halkbank'ı yenerek seride durumu 1-1'e getirdi!
- 23:03 Satranç oyuncusu Arya Aydoğan, 14 yaş altında dünya şampiyonu oldu
- 22:57 Zehra Güneş: "Agresif şekilde maçı bırakmamaya çalıştık"
- 22:30 PFDK'den Beşiktaş ve Serdal Adalı'ya ceza!
- 22:10 Göksenin Köksal: "Turnuvanın en iyi takımı biziz!"
- 22:00 Alanya Belediyespor, seride durumu 1-1'e getirdi!
- 21:54 Fiorentina'ya beraberlik yetti, Albert Riera'nın rüyası bitti!
- 21:41 Real Betis, Konferans Ligi'nde yarı finalde!
- 21:19 Vakıfbank, final serisinde 1-0 öne geçti!
- 20:54 Fatih Terimli Al Shabab'ın 3 maçlık serisi sona erdi!
- 20:26 Al Hilal'den iki hafta sonra kritik galibiyet
- 20:05 Fenerbahçe Beko'dan 2 yıllık anlaşma: Mikael Jantunen
- 19:51 Trabzonspor'dan TFF'ye Türkiye Kupası finali tepkisi!
- 18:58 Serdal Adalı'dan ayrılık açıklaması: Ciro Immobile
- 18:39 Fenerbahçe'den Zenit anlaşması açıklaması!
- 17:49 Serdal Adalı, seçim tarihini duyurdu!
- 17:27 3.'lük serisinin ilk maçı Eczacıbaşı'nın!
- 16:55 Serdal Adalı'dan flaş açıklamalar!
- 16:54 Samsun'da 22 Yaş Altı, Kadınlar Türkiye Boks Şampiyonası sürüyor
Tarihi maçta Manchester United, Lyon'u yıkarak yarı finale yükseldi!
Chelsea, Legia'ya yenilse de turu geçti!
Athletic Bilbao, Rangers'ı 2 golle eledi!
Fiorentina'ya beraberlik yetti, Albert Riera'nın rüyası bitti!
Milan, Kyle Walker'ın tapusunu istiyor!
Al Nassr'dan Caicedo için 116 milyon euro!
Liverpool'da Virgil van Dijk ile imza!
Arda Güler için dev takas!
Real Madrid'de Arda Güler tepkisi!
Kevin De Bruyne için sürpriz teklif
EN ÇOK OKUNANLAR
-
1
İrfan Can'a Trabzonspor kancası!
-
2
Arda Güler için dev takas!
-
3
Tarihi maçta Manchester United, Lyon'u yıkarak yarı finale yükseldi!
-
4
Galatasaray - Bodrum FK: Muhtemel 11'ler
-
5
Fiorentina'ya beraberlik yetti, Albert Riera'nın rüyası bitti!
-
6
Bodo Glimt, tarih yazdı yarı finaldeler!
-
7
TFF açıkladı: Takım sayısı düşüyor
-
8
Okan Buruk'tan Bodrum FK uyarısı: "Biz kazanalım, onlar düşünsün"
-
9
UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final eşleşmeleri
-
10
Fenerbahçe'den Diouf hamlesi!