Fenerbahçe'nin kiralık yıldızlarından 21 gol katkısı

Fenerbahçe'nin bu sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı oyunculardan yana yüzü gülüyor.



Yaz ayında Filip Kostic, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin'i renklerine bağlayan sarılacivertliler, devre arasında da Milan Skriniar'ı Galatasaray'ın elinden kaptı.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun takım içinde vazgeçilmezi olan 4 oyuncuya 10 milyon Euro kiralama bedeli ödenirken sarı lacivertlilere bunun karşılığıı tüm kulvarlarda 21 gollük (9 gol, 12 asist) katkı oldu.



Sol bek kanatta forma giyen Kostic, 2 gol-4 asist yaparken ön libero Amrabat ağları 2 kez sarsıp 3 de gol pası verdi. Savunmayı toparlayıp, tandemdeki arkadaşına da yardımcı olan Skriniar, bu oyununa 2 gol-1 asist ekledi.



TAPUSU TAMAM



Mourinho ile tartışmasıyla gündeme gelse de Trabzonspor maçında asistle kendini bulan Maximin fileleri 3 defa havalandırdı ve 4 de asist yaptı. Fiorentina'dan zorunlu satın almayla kiralanan Amrabat için 12 milyon Euro ödenecek.



KOSTIC'IN BONSERVİSİ ALINIYOR



Fenerbahçe, Juventus'tan kiraladığı Kostic'in bonservisi için 3 milyon Euro önerdi. İtalyan ekibinin beklentisi ise 4 milyon Euro. İki takım arasındaki 1 milyonluk farkın kapanmasının ve transferin sezon sonu gelmeden bitmesinin yakın olduğu öğrenildi.







