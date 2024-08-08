Fenerbahçe'nin istediği Wendel için Zenit yüksekten uçtu!

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, adaylardan biri de Brezilyalı Wendel...
Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha ile sarı-lacivertli kulübün temasa geçerek pazarlıkları başlatacağı öğrenildi.
Başkan Ali Koç'un, Rus kulübüyle arasının çok yakın olduğu da biliniyor. Ancak oyuncunun son dönemde yakaladığı çıkış sonrası Zenit'in fiyat artırdığı ve 60 milyon Euro'ya oyuncuyu satmayı hedeflediği iddia edilmişti.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
Galatasaray, yıldız futbolcu için 20 milyon Euro önermiş ancak alamamıştı.
WENDEL'İN PERFORMANSI
Brezeliyalı orta saha geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'nde 35 maçta forma giyip, 4 gol 10 asist yaptı.
Zenit ile 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı, Sporting formasıyla da Portekiz Ligi'nde zafere uzanmıştı.
Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha ile sarı-lacivertli kulübün temasa geçerek pazarlıkları başlatacağı öğrenildi.
Başkan Ali Koç'un, Rus kulübüyle arasının çok yakın olduğu da biliniyor. Ancak oyuncunun son dönemde yakaladığı çıkış sonrası Zenit'in fiyat artırdığı ve 60 milyon Euro'ya oyuncuyu satmayı hedeflediği iddia edilmişti.
GALATASARAY DA İLGİLENMİŞTİ
Galatasaray, yıldız futbolcu için 20 milyon Euro önermiş ancak alamamıştı.
WENDEL'İN PERFORMANSI
Brezeliyalı orta saha geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'nde 35 maçta forma giyip, 4 gol 10 asist yaptı.
Zenit ile 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı, Sporting formasıyla da Portekiz Ligi'nde zafere uzanmıştı.