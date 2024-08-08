Fenerbahçe'nin istediği Wendel için Zenit yüksekten uçtu!

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ: Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Wendel için istenilen yeni bonservis ücreti dudak uçuklattı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Imago
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Fenerbahçe'nin istediği Wendel için Zenit yüksekten uçtu!
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08 Ağustos 2024 12:17
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, adaylardan biri de Brezilyalı Wendel...

Zenit forması giyen Brezilyalı orta saha ile sarı-lacivertli kulübün temasa geçerek pazarlıkları başlatacağı öğrenildi.

Başkan Ali Koç'un, Rus kulübüyle arasının çok yakın olduğu da biliniyor. Ancak oyuncunun son dönemde yakaladığı çıkış sonrası Zenit'in fiyat artırdığı ve 60 milyon Euro'ya oyuncuyu satmayı hedeflediği iddia edilmişti.

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Galatasaray, yıldız futbolcu için 20 milyon Euro önermiş ancak alamamıştı.



WENDEL'İN PERFORMANSI

Brezeliyalı orta saha geçtiğimiz sezon Rusya Premier Ligi'nde 35 maçta forma giyip, 4 gol 10 asist yaptı.

Zenit ile 4 kez lig şampiyonluğu yaşayan Brezilyalı, Sporting formasıyla da Portekiz Ligi'nde zafere uzanmıştı.  

 
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