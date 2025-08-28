UEFA Şampiyonlar Ligi play-off rövanşında Fenerbahçe, deplasmanda Benfica ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Benfica, 1-0 kazandı.
Karşılaşmada Benfica'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İlk yarıda Benfica'nın 11 ve 23. dakikalarda bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının 82. dakikasında Anderson Talisca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına kaldı. Eşleşmeyi kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MOURINHO'NUN KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Estadio da Luz'da oynanan müsabakada kalede Dominik Livakovic'e formayı verdi.
Savunmada Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi sahaya süren Jose Mourinho, orta alanda Fred, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo, Archie Brown ve Sebastian Szymanski'yi ilk 11'de oynattı.
Orta sahanın önünde Anderson Talisca, forvet hattında da Youssef En-Nesyri'ye şans veren Jose Mourinho, Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Jhon Duran'ı yedek bekletti.
LIVAKOVIC İLK DEFA 11'DE
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk maçına Benfica deplasmanında çıktı.
Sarı-lacivertli ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı 2 maçın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek bekleyen Dominik Livakovic, Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da süre almadı.
Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi karşılaşmanın ardından yeniden formasına kavuştu.
İLK MAÇA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan ilk maça göre kadroda 2 oyuncu değişikliği yaptı.
Kadıköy'de oynanan müsabakada takımını sahaya çift forvet olarak süren Mourinho, Benfica deplasmanında ise Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
İstanbul'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile forvet Jhon Duran'ı kenara alan Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic ve Anderson Talisca'ya formayı verdi.
TALISCA, AVRUPA'DA İLK KEZ 11
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon Avrupa arenasında ilk kez 11'de boy gösterdi.
Sakatlığı sebebiyle Feyenoord ile deplasmanda oynanan maçın kadrosunda yer almayan, rövanş müsabakasında ise oyuna sonradan giren Talisca, Benfica ile oynanan ilk karşılaşmaya da yedek başladı.
Ligde oynanan Kocaelispor maçında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkıp gol de atan Talisca, Benfica deplasmanında ise Avrupa'da ilk kez 11'de kendine yer buldu.
TARAFTARLAR, YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den gelen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde Comercio Meydanı'nda toplandı.
Portekiz polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı meydanda tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, daha sonra toplu halde stadyuma hareket etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, takımları ısınmak için sahaya çıktıklarında futbolculara destek verdi.
BAŞKAN ALİ KOÇ KAFİLEYİ UĞURLADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Benfica müsabakası için Portekiz'e geldi.
Başkan Koç ve yöneticiler, takımın kamp yaptığın otelde futbolcularla bir araya gelerek maçta başarılar diledi. Ali Koç, alkışlar eşliğinde takımı stada uğurladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE
Benfica'nın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı.
Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları bulunan milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'e alındı.
LIVAKOVIC ÇIKARDI
Mücadelenin ilk dakikalarında Benfica gole çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin 3. dakikada savunmadan çıkarken kaptırdığı topla başlayan Benfica atağında Pavlidis ceza sahasına girmeden sol çaprazda ortasını yaptı. Kale sahası içinde Barreiro'nun vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
BENFICA, OFSAYTA TAKILDI
Benfica'nın 11. dakikada Pavlidis ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. Benfica'nın korner vuruşunda Leandro Barreiro kale önünde Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Vincic, VAR ile konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK
Fenerbahçe'de sakatlanan Semedo yerine 17. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
BENFICA'NIN BİR GOLÜ DAHA İPTAL
Benfica'nın 23. dakikada Leandro Barreiro ile bulduğu gol faul sebebiyle iptal edildi. Hakem Vincic, Barreiro'nun golden önce Archie Brown'u arkadan ittiğini işaret etti.
KEREM ATTI, BENFICA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 35. dakikasında Benfica hücumunda ceza yayında bulunan Barreiro topu kontrol etti ve sol tarafta yer alan Kerem Aktürkoğlu'na pasını verdi. Kerem'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.
KEREM, GOLE SEVİNMEDİ
Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.
LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞ
İkinci yarının 61. dakikasında Benfica köşe vuruşunda kale sahası önünde bomboş kalan Antonio Silva kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Yere de çarpan topta Livakovic gole izin vermedi.
EN-NESYRI DİREĞE TAKILDI!
Mücadelenin 72. dakikasında Oğuz Aydın'ın sağ kanattan açtığı ortada kale sahası önünde En-Nesyri topa yükseldi. Kafa vuruşunu gerçekleştiren En-Nesyri'nin şutu kalecinin bakışları eşliğinde üst direkten oyun alanına geri döndü.
TALISCA'NIN ŞUTU ÜSTTEN AUT
Fenerbahçe'nin 73. dakikada Oosterwolde ile sol kanattan yaptığı ortaya Talisca yükseldi ve vurdu. Top az farkla üstten dışarıya gitti.
TALISCA, 2. SARIDAN KIRMIZI GÖRDÜ
Karşılaşmanın 82. dakikasında rakip yarı alanında topla buluşan Talisca, koluyla Barrenechea'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 17 seneye çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Benfica etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Pavlidis, sağdan ceza sahasına giren Barreiro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Livakovic açıyı kapatarak, net pozisyonda gole izin vermedi.
9. dakikada Rios'un pasında sağdan ceza sahasına giren Pavlidis'in dönerek sert şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.
10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Pavlidis tamamlayarak ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında hakem Slavko Vincic, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.
35. dakikada Benfica öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Barreiro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu bekletmeden ağlara gönderdi: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden müsait durumda kafa vuruşuna kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
72. dakikada sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
73. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Stat: Luz
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya)
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Schjelderup), Pavlidis (Dk. 76 Ivanovic)
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 65 Oğuz Aydın), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 17 Çağlar Söyüncü), Amrabat (Dk. 46 İsmail Yüksek), Fred, Brown (Dk. 65 Duran), Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Gol: Dk. 35 Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
Kırmızı kart: Dk. 82 Talisca (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 30 Amrabat, Dk. 87 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 64 Bruno Lage (Teknik direktör), Dk. 70 Barreiro, Dk. 85 Antonio Silva (Benfica)
Karşılaşmada Benfica'ya galibiyeti getiren golü 35. dakikada Kerem Aktürkoğlu kaydetti. İlk yarıda Benfica'nın 11 ve 23. dakikalarda bulduğu goller VAR incelemesi sonrası iptal edildi.
Karşılaşmanın ikinci yarısının 82. dakikasında Anderson Talisca, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Mücadelenin geri kalan dakikalarında gol sesi çıkmadı ve temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.
Bu sonuçla birlikte Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabına kaldı. Eşleşmeyi kaybeden Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
MOURINHO'NUN KADROSU
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.
Portekizli çalıştırıcı, Estadio da Luz'da oynanan müsabakada kalede Dominik Livakovic'e formayı verdi.
Savunmada Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi sahaya süren Jose Mourinho, orta alanda Fred, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo, Archie Brown ve Sebastian Szymanski'yi ilk 11'de oynattı.
Orta sahanın önünde Anderson Talisca, forvet hattında da Youssef En-Nesyri'ye şans veren Jose Mourinho, Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Jhon Duran'ı yedek bekletti.
LIVAKOVIC İLK DEFA 11'DE
Fenerbahçe'nin Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic, bu sezon ilk maçına Benfica deplasmanında çıktı.
Sarı-lacivertli ekibin bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord ile oynadığı 2 maçın yanı sıra, Trendyol Süper Lig'deki Göztepe ve Kocaelispor müsabakalarında yedek bekleyen Dominik Livakovic, Benfica'yla Kadıköy'de oynanan ilk maçta da süre almadı.
Fenerbahçe formasıyla son maçını geçen sezon Süper Lig'in 36. haftasında ikas Eyüpspor'a karşı oynayan Livakovic, 7 resmi karşılaşmanın ardından yeniden formasına kavuştu.
İLK MAÇA GÖRE 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Benfica ile oynanan ilk maça göre kadroda 2 oyuncu değişikliği yaptı.
Kadıköy'de oynanan müsabakada takımını sahaya çift forvet olarak süren Mourinho, Benfica deplasmanında ise Youssef En-Nesyri'ye şans verdi.
İstanbul'da oynanan müsabakaya ilk 11'de başlayan kaleci İrfan Can Eğribayat ile forvet Jhon Duran'ı kenara alan Portekizli çalıştırıcı, Dominik Livakovic ve Anderson Talisca'ya formayı verdi.
TALISCA, AVRUPA'DA İLK KEZ 11
Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, bu sezon Avrupa arenasında ilk kez 11'de boy gösterdi.
Sakatlığı sebebiyle Feyenoord ile deplasmanda oynanan maçın kadrosunda yer almayan, rövanş müsabakasında ise oyuna sonradan giren Talisca, Benfica ile oynanan ilk karşılaşmaya da yedek başladı.
Ligde oynanan Kocaelispor maçında bu sezon ilk kez 11'de sahaya çıkıp gol de atan Talisca, Benfica deplasmanında ise Avrupa'da ilk kez 11'de kendine yer buldu.
TARAFTARLAR, YALNIZ BIRAKMADI
Fenerbahçeli taraftarlar, Benfica deplasmanında kendilerine ayrılan tribünü doldurdu.
Avrupa'nın dört bir yanından ve Türkiye'den gelen sarı-lacivertliler, karşılaşma öncesinde Comercio Meydanı'nda toplandı.
Portekiz polisinin yoğun güvenlik önlemi aldığı meydanda tezahüratlar yaparak maç saatini bekleyen taraftarlar, daha sonra toplu halde stadyuma hareket etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, takımları ısınmak için sahaya çıktıklarında futbolculara destek verdi.
BAŞKAN ALİ KOÇ KAFİLEYİ UĞURLADI
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri, Benfica müsabakası için Portekiz'e geldi.
Başkan Koç ve yöneticiler, takımın kamp yaptığın otelde futbolcularla bir araya gelerek maçta başarılar diledi. Ali Koç, alkışlar eşliğinde takımı stada uğurladı.
KEREM AKTÜRKOĞLU 11'DE
Benfica'nın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe karşısında müsabakaya ilk 11'de başladı.
Transfer döneminde takımdan ayrılacağı iddiaları bulunan milli futbolcu, teknik direktör Bruno Lage tarafından ilk maçta olduğu gibi rövanşta da ilk 11'e alındı.
LIVAKOVIC ÇIKARDI
Mücadelenin ilk dakikalarında Benfica gole çok yaklaştı. Fenerbahçe'nin 3. dakikada savunmadan çıkarken kaptırdığı topla başlayan Benfica atağında Pavlidis ceza sahasına girmeden sol çaprazda ortasını yaptı. Kale sahası içinde Barreiro'nun vuruşunda Livakovic gole izin vermedi.
DOMINIK LIVAKOVIC! pic.twitter.com/RT1stclB63
— Sporx (@sporx) August 27, 2025
BENFICA, OFSAYTA TAKILDI
Benfica'nın 11. dakikada Pavlidis ile bulduğu gol ofsayt sebebiyle iptal edildi. Benfica'nın korner vuruşunda Leandro Barreiro kale önünde Nelson Semedo'nun dengesini bozmasına Fenerbahçe kulübesi itiraz etti. Karşılaşmanın hakemi Vincic, VAR ile konuşmasının ardından pozisyonu izlemeye gitti. Pozisyonu izleyen Vincic, 16. dakikada golü ofsayt nedeniyle iptal etti.
FENERBAHÇE'DE SAKATLIK
Fenerbahçe'de sakatlanan Semedo yerine 17. dakikada Çağlar Söyüncü oyuna dahil oldu.
BENFICA'NIN BİR GOLÜ DAHA İPTAL
Benfica'nın 23. dakikada Leandro Barreiro ile bulduğu gol faul sebebiyle iptal edildi. Hakem Vincic, Barreiro'nun golden önce Archie Brown'u arkadan ittiğini işaret etti.
KEREM ATTI, BENFICA ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmanın 35. dakikasında Benfica hücumunda ceza yayında bulunan Barreiro topu kontrol etti ve sol tarafta yer alan Kerem Aktürkoğlu'na pasını verdi. Kerem'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu.
Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Fenerbahçe karşısında öne geçti. pic.twitter.com/oufoA83p5s
— Sporx (@sporx) August 27, 2025
KEREM, GOLE SEVİNMEDİ
Fenerbahçe'ye transferi de gündemde olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye golünün ardından sevinmedi.
LIVAKOVIC'TEN KRİTİK KURTARIŞ
İkinci yarının 61. dakikasında Benfica köşe vuruşunda kale sahası önünde bomboş kalan Antonio Silva kafa vuruşunu gerçekleştirdi. Yere de çarpan topta Livakovic gole izin vermedi.
Livakovic'ten kritik bir kurtarış daha! pic.twitter.com/Vb6ropatbW
— Sporx (@sporx) August 27, 2025
EN-NESYRI DİREĞE TAKILDI!
Mücadelenin 72. dakikasında Oğuz Aydın'ın sağ kanattan açtığı ortada kale sahası önünde En-Nesyri topa yükseldi. Kafa vuruşunu gerçekleştiren En-Nesyri'nin şutu kalecinin bakışları eşliğinde üst direkten oyun alanına geri döndü.
En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top direkten döndü! pic.twitter.com/IJ9k7dLSce
— Sporx (@sporx) August 27, 2025
TALISCA'NIN ŞUTU ÜSTTEN AUT
Fenerbahçe'nin 73. dakikada Oosterwolde ile sol kanattan yaptığı ortaya Talisca yükseldi ve vurdu. Top az farkla üstten dışarıya gitti.
TALISCA, 2. SARIDAN KIRMIZI GÖRDÜ
Karşılaşmanın 82. dakikasında rakip yarı alanında topla buluşan Talisca, koluyla Barrenechea'ya yaptığı müdahalenin ardından ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
FENERBAHÇE'NİN HASRETİ BİTMEDİ
🔴Talisca ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. pic.twitter.com/OUJEFwa8oF
— Sporx (@sporx) August 27, 2025
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi hasreti 17 seneye çıktı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Benfica etkili geldi. Sol kanatta topla buluşan Pavlidis, sağdan ceza sahasına giren Barreiro'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda kaleci Livakovic açıyı kapatarak, net pozisyonda gole izin vermedi.
9. dakikada Rios'un pasında sağdan ceza sahasına giren Pavlidis'in dönerek sert şutunda Skriniar'a çarpan meşin yuvarlak az farkla yandan kornere çıktı.
10. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun kullandığı korner atışında Antonio Silva'nın kafayla indirdiği topu yakın mesafeden Pavlidis tamamlayarak ağlara gönderdi. VAR uyarısı sonrasında hakem Slavko Vincic, pozisyonun ofsayt olduğunu belirterek golü iptal etti.
35. dakikada Benfica öne geçti. Fenerbahçe savunmasının uzaklaştırmak istediği top Barreiro'da kaldı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, topu bekletmeden ağlara gönderdi: 1-0.
Müsabakanın ilk yarısı Benfica'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
61. dakikada hücum yönünün sağından kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde Antonio Silva'nın penaltı noktasının önünden müsait durumda kafa vuruşuna kaleci Livakovic, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
72. dakikada sağdan Oğuz Aydın'ın altı pasa ortasında En-Nesyri'nin kafa vuruşunda top üst direkten oyun alanına döndü.
73. dakikada soldan Oosterwolde'nin ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Talisca'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
Ev sahibi ekip, sahadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.
Stat: Luz
Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andaz Kovacic (Slovenya)
Benfica: Trubin, Dedic, Antonio Silva, Otamendi, Dahl, Barrenechea, Rios, Aursnes, Barreiro, Kerem Aktürkoğlu (Dk. 76 Schjelderup), Pavlidis (Dk. 76 Ivanovic)
Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür (Dk. 65 Oğuz Aydın), Skriniar, Oosterwolde, Semedo (Dk. 17 Çağlar Söyüncü), Amrabat (Dk. 46 İsmail Yüksek), Fred, Brown (Dk. 65 Duran), Szymanski, Talisca, En-Nesyri
Gol: Dk. 35 Kerem Aktürkoğlu (Benfica)
Kırmızı kart: Dk. 82 Talisca (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Dk. 30 Amrabat, Dk. 87 Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Dk. 64 Bruno Lage (Teknik direktör), Dk. 70 Barreiro, Dk. 85 Antonio Silva (Benfica)