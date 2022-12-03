Fenerbahçe'nin gündemi yeniden Olayinka

Çek basınından Fenerbahçe için önemli bir transfer iddiası geldi. Çek basını, Slavia Prag'da forma giyen 27 yaşındaki Nijeryalı sol kanat oyuncusu Peter Olayinka'nın ocak ayında Fenerbahçe'ye transferinin gerçekleşeceğini iddia etti.



Kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Nijeryalı yıldız 2018 yılında Gent'ten 3.2 milyon euroya transfer edilmişti. Piyasa değeri 6.5 milyon euro olan Olayinka, bu sezon 9 karşılaşmada 3 gol ve 1 asist üretti. Geçtiğimiz sezon 40 maçta görev alan yıldız futbolcu sezonu 11 gol 5 asistle tamamlamıştı.



Olayinka, Nijerya Milli Takımı'nda ise 4 kez forma giydi. 1.88 boyuna rağmen hareketli futboluyla dikkat çeken tecrübeli oyuncu, 2013-2014 yılları arasında Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ligi takımlarından Yeni Cami'de ter dökmüştü. Olayinka, geçtiğimiz sezon Slavia Prag formasıyla Konferans Ligi'nde Fenerbahçe'ye karşı forma giymiş ve etkili bir performans sergilemişti.



Fenerbahçe'nin Olayinka'yı Rossi'nin başka bir takıma transfer olması durumunda kadro derinliğinin bozulmaması için transfer etmek istediği de gelen haberler arasında.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ