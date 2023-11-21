Fenerbahçe'nin genç kiralıkları takımlarında süre bulamıyor

FENERBAHÇE HABERLERİ: Fenerbahçe'nin büyük beklentiler taşıdığı ve sezon başında başka kulüplere kiralık olarak gönderdiği isimler şu ana kadar yeni takımlarında yeterli forma şansı bulamadı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe'nin genç kiralıkları takımlarında süre bulamıyor
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21 Kasım 2023 13:52
Fenerbahçe, sezon başında birçok oyuncuyu kiralık olarak gönderdi. Ancak özellikle Emre Demir, Jin-ho Jo ve Omar Fayed'den beklentiler büyüktü. Bu 3 oyuncu da şu ana kadar gittikleri takımlarda fazla şans bulamadı.

1. Lig ekibi Ümraniyespor'da oynayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir, 8 maçta 347 dakikada sahada kaldı, 1 gol atıp, 1 asist yaptı.

Novi Pazar'a kiralanan Güney Koreli orta saha Jo, 6 resmi maçta 310 dakika süre alırken 1 gol attı.

Evrak işlemleri nedeniyle Sırp ekibine geç katılan stoper Fayed ise sadece kupadaki bir maçta 90 dakika görev yaptı. 




 
 

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