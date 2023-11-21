Fenerbahçe'nin genç kiralıkları takımlarında süre bulamıyor

Fenerbahçe, sezon başında birçok oyuncuyu kiralık olarak gönderdi. Ancak özellikle Emre Demir, Jin-ho Jo ve Omar Fayed'den beklentiler büyüktü. Bu 3 oyuncu da şu ana kadar gittikleri takımlarda fazla şans bulamadı.
1. Lig ekibi Ümraniyespor'da oynayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir, 8 maçta 347 dakikada sahada kaldı, 1 gol atıp, 1 asist yaptı.
Novi Pazar'a kiralanan Güney Koreli orta saha Jo, 6 resmi maçta 310 dakika süre alırken 1 gol attı.
Evrak işlemleri nedeniyle Sırp ekibine geç katılan stoper Fayed ise sadece kupadaki bir maçta 90 dakika görev yaptı.
1. Lig ekibi Ümraniyespor'da oynayan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emre Demir, 8 maçta 347 dakikada sahada kaldı, 1 gol atıp, 1 asist yaptı.
Novi Pazar'a kiralanan Güney Koreli orta saha Jo, 6 resmi maçta 310 dakika süre alırken 1 gol attı.
Evrak işlemleri nedeniyle Sırp ekibine geç katılan stoper Fayed ise sadece kupadaki bir maçta 90 dakika görev yaptı.