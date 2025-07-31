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Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Feyenoord'u elemesi durumunda play-off aşamasında karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu.

calendar 31 Temmuz 2025 00:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'nin Devler Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!
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Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda muhtemel rakipleri belli oldu.

Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi durumunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi veya Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, 3. eleme turundaki ilk karşılaşmaya 6 Temmuz TSİ 22.00'de Hollanda'da çıkacak.

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