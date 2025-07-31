Fenerbahçe'nin Feyenoord'u elemesi halinde Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda muhtemel rakipleri belli oldu.
Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi durumunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi veya Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, 3. eleme turundaki ilk karşılaşmaya 6 Temmuz TSİ 22.00'de Hollanda'da çıkacak.
Sarı-lacivertliler, Hollanda ekibini elemesi durumunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibi veya Club Brugge - Salzburg eşleşmesinin galibiyle play-off turunda karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe, 3. eleme turundaki ilk karşılaşmaya 6 Temmuz TSİ 22.00'de Hollanda'da çıkacak.