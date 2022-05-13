Fenerbahçe'nin Barış Alıcı pişmanlığı

Ali Koç'un Fenerbahçe'de başkanlık koltuğuna oturduğu ilk sezon olan 2018-2019'da 1.5 milyon Euro karşılığında Altınordu'dan transfer edilen Barış Alıcı taraftarları çok heyecanlandırmıştı.Henüz 19 yaşında olan ve müthiş yetenekleri ile dikkatleri üzerine çeken Barış bir süre sonra ortalıktan kayboldu! Grafiği sürekli düşen ve Sarı-Lacivertli takımda forma şansı bulmakta çok zorlanan genç kanat oyuncusu sırasıyla Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor ve Belçika ekibi Westerlo'ya kiralık olarak gönderildi. Ancak bu takımlarda da beklentilerin çok altında kalan Barış Alıcı sezon başında Emir Ortakaya transferinde takas olarak Gençlerbirliği'ne gönderildi.24 yaşında olan Barış yıllardır kendisinden beklenen çıkışı bu sezon Başkent ekibinde yakalamaya başladı. 1. Lig'de 33 maçta forma giyen genç futbolcu 8 gol ve 6 asistle tam 14 gole katkıda bulundu ve takımının en önemli hücum silahlarından birisi oldu.