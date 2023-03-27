Fenerbahçe geleceğin kadrosunu kurmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından yetenekli gençleri bünyesine katan Fenerbahçe'nin listesine giren son isim Bilal Yalçınkaya oldu.



Hamburg altyapısında forma giyen 2006 doğumlu genç yıldız için kulübüyle görüşmeler kısa süre içinde başlayacak.



Arda Güler, Bora Aydınlık, İsak Vural, Jin Ho Jo gibi oyunculara 16 yaşındaki futbolcuyu da eklemeyi hedefliyor.



Alman Milli Takımı'nda altyapı kategorilerinde forma giyen Bilal'i, Bundesliga devleri Bayern Münih ve Borussia Dortmund da yakından takip ediyor.



6 GOL 8 ASİST



Bilal Yalçınkaya, 10 numara pozisyonunda oynuyor. Genç oyuncu, iki ayağını da etkili kullanıyor. Futbol zekası şimdiden çok olgun ve etkileyici.



BİLAL YALÇINKAYA KİMDİR?



Bilal Yalçınkaya, 30 Mart 2006'da Almanya'da dünyaya geldi. 16 yaşındaki oyuncu, futbola FC Süderelbe altyapısında başladı. St. Pauli altyapısında da forma giyen Bilal, 2017'de Hamburg altyapısına transfer oldu.



Hamburg altyapısındaki 6. sezonunu geçiren genç orta saha oyuncusu, bu sezon U17 takımıyla 15, U19 takımıyla ise 2 maça çıktı. Bilal Yalçınkaya, U17 takımıyla 6 gol ve 7 asist kaydetti. 16 yaşındaki futbolcu, U19 takımıyla ise 1 gol attı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.





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