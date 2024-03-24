Fenerbahçe neden bir gün sonra oynuyor? İşte o gerçek

Süper Kupa maçı öncesi Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'den önce oynaması tartışma konusu olmuştu. Dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe neden bir gün sonra oynuyor? İşte o gerçek
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24 Mart 2024 11:56
Türkiye Futbol Federasyonu'nun önceki gün açıkladığı Trendyol Süper Lig'de 31. hafta programında Galatasaray'ın evindeki Hatayspor maçı 2 Nisan Salı gününe; Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki Adana Demirspor karşılaşması ise 3 Nisan Çarşamba gününe verilmişti.

Süper Kupa Finali'nin 7 Nisan Pazar günü oynanacağının netleşmesinin ardından kamuoyunda, 'Galatasaray'ın 1 gün daha fazla dinleneceği' yönünde yeni bir tartışma alevlendi. Ancak alınan bilgiye göre, 3 Nisan tarihini Fenerbahçe yönetiminin özellikle istediği öğrenildi.

2 Nisan'da gerçekleştirilecek ve ligden çekilmenin oylanacağı Genel Kurul'u gerekçe gösteren sarı-lacivertlilerin, bu tarih için federasyondan ricada bulunduğu ortaya çıktı.

Normal planlamada salı günü Fenerbahçe; çarşamba günü ise Galatasaray'ın oynayacağı ancak gelen özel talep sonrası değişikliğe gidildiği belirtildi.

SÜPER LİG'DE 31. HAFTANIN PROGRAMI

2 NİSAN SALI
17.00 İstanbulspor-Çaykur Rizespor
20.30 Antalyaspor-MKE Ankaragücü
20.30 Gaziantep FK-Alanyaspor
20.30 Galatasaray-Hatayspor

3 NİSAN ÇARŞAMBA
17.00 Sivasspor-Fatih Karagümrük
20.30 Kayseri spor-Kasımpaşa
20.30 Konyaspor-Trabzonspor
20.30 Fenerbahçe-Adana Demirspor

4 NİSAN PERŞEMBE
20.30 Samsunspor-Pendikspor
20.30 RAMS Başakşehir-Beşiktaş

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