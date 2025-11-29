Fenerbahçe Medicana, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu 3-0 yendi.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, ligde 8'de 8 yaptı. Konuk ekip ise 5. mağlubiyetini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Uğur Ateş, Aylin Nazire Turnaoğlu
Fenerbahçe Medicana: Hande Baladın, Eda Erdem, Arelya Karasoy, Fedorovtseva, Aslı Kalaç, Vargas (Gizem Örge, Milenkovic, Ghani)
Kuzeyboru: Tietianiec, Lila Şengün, Czyrnianska, Dicle Nur Babat, Smarzek, Ayşe Çürük (Dilek Kınık Ekşi, Gamze Kılıç, Nilsu Şen, Lozo)
Setler: 25-22, 25-21, 25-14
Süre: 77 dakika (27, 28, 22)
Fenerbahçe Medicana, namağlup serisini sürdürdü!
