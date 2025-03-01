Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı evinde rahat geçti

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 24. haftasında konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Fenerbahçe Medicana, Halkbank'ı evinde rahat geçti
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01 Mart 2025 15:58
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nde 24. haftasında konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 mağlup etti.  

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Medicana, 16 galibiyet alarak 45 puana yükseldi ve Ziraat Bankkart ardından zirve yarışını sürdürdü. 

Halkbank ise 15 galibiyetle 3. sırada bulunuyor.
 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Nurper Özbar

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Karyagin)

Halkbank: Kooy, Tuna Uzunkol, Sotola, Mirza Lgumdzija, Sercan Bıdak, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu, Hidalgo, Berk Dilmenler)

Setler: 25-23, 25-21, 25-21

Süre: 92 dakika (33, 29, 30)

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