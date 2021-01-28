Transfer çalışamlarını sürdüren Fenerbahçe, Porto'dan Marega ile görüşmelerini sürdürürken; flaş bir açıklama da Porto Başkanı Pinto da Costa'dan geldi.



MAREGA İÇİN TEKLİF ALMADIK



Portekiz'in Record Gazetesi'ne konuşan Porto Başkanı Pinto da Costa, "Marega'nın transferi için şu ana kadar bir teklif almadık. Marega'nın menajerinin transfer sürecine dair bazı fikirleri var ancak hem Marega hem de Porto sözleşmenin yenilenmesi konusuna sıcak bakıyor. Marega bizim için önemli bir futbolcu ve Porto'da herkes tarafından değer görüyor. Marega sezon sonuna kadar kesinlikle bizde kalacak ve sözleşme uzatma görüşmelerinde de iki tarafın da mutlu bir şekilde ayrılacağını düşünüyorum" dedi.



F.BAHÇE, ÖNCE MENAJERLE GÖRÜŞTÜ



Portekiz takımlarından Porto'nun 29 yaşındaki forveti Moussa Marega, uzun süredir Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alıyordu ve sarı-lacivertli yönetim de Marega'nın menajeriyle bir süredir temas halindeydi.



MENAJERİ İLE GÖRÜŞMELER OLDU



Porto Başkanı Costa da yaptığı açıklamada Marega'nın menajerine ulaşan bazı teklifler olduğunu doğruladı ancak Porto Kulübü'ne resmi bir teklifin gelmediğini ifade ederek sürecin olgunlaşmadığını dile getirdi.



PORTO DA PARLIYOR



2018-19 sezonunda oynadığı 47 resmi maçta 21 gol-11 asist istatistiklerine ulaşan yıldız futbolcu, geçtiğimiz sezon oynadığı 45 resmi maçta 15 gol atıp, 9 asist yaptı.



