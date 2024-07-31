Fenerbahçe - Lille maçlarının hakemleri açıklandı!

Fenerbahçe'nin Lille ile oynayacağı maçların hakemleri açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fenerbahçe - Lille maçlarının hakemleri açıklandı!
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31 Temmuz 2024 13:49
Son güncelleme 31 Temmuz 2024 14:03
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fransa'dan Lille ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertlilerin Lille ile oynayacağı iki karşılaşmanın hakemleri belli oldu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda oynayacağı ilk maçta Rumen hakem hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Sarı-lacivertli takımında Kadıköy'de oynayacağı rövanş karşılaşmasında ise İspanyol hakem Jose Maria Sanchez görev alacak.

Fenerbahçe, Lille ile ilk maçta 6 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşta ise 13 Ağustos'ta Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

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