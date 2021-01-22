Fenerbahçe lideri yendi, seriyi 6 maç yaptı

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 89-83 kazandı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, EuroLeague'deki 21. maçında 11. galibiyetini aldı. Lider CSKA Moskova ise 21. maçında 6. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe, CSKA galibiyetiyle EuroLeague'de kazanma serisini 6 maça çıkardı.
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 24, Nando De Colo 22 ve Eddie 17 sayıyla galibiyette başrol oynadılar.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Hugues Thepenier (Fransa)
CSKA Moskova: James 11, Hilliard 8, Shengelia 18, Milutinov 12, Kurbanov 7, Bolomboy, Hackett 12, Antonov, Strelnieks 12, Voigtmann 3
Fenerbahçe Beko: Guduric 8, De Colo 22, Vesely 24, Ahmet Düverioğlu, Ulanovas, Brown 8, Melih Mahmutoğlu, Pierre 10, Eddie 17
1. Periyot: 21-15
Devre: 38-38
3. Periyot: 66-63
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, EuroLeague'deki 21. maçında 11. galibiyetini aldı. Lider CSKA Moskova ise 21. maçında 6. yenilgisini aldı.
Fenerbahçe, CSKA galibiyetiyle EuroLeague'de kazanma serisini 6 maça çıkardı.
Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 24, Nando De Colo 22 ve Eddie 17 sayıyla galibiyette başrol oynadılar.
Salon: Megasport Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Hugues Thepenier (Fransa)
CSKA Moskova: James 11, Hilliard 8, Shengelia 18, Milutinov 12, Kurbanov 7, Bolomboy, Hackett 12, Antonov, Strelnieks 12, Voigtmann 3
Fenerbahçe Beko: Guduric 8, De Colo 22, Vesely 24, Ahmet Düverioğlu, Ulanovas, Brown 8, Melih Mahmutoğlu, Pierre 10, Eddie 17
1. Periyot: 21-15
Devre: 38-38
3. Periyot: 66-63
Fenerbahçe Beko vites yükseltiyor.
✅84-77 Olympiakos
✅81-59 Asvel
✅73-71 Kızıl Yıldız
✅96-76 Baskonia
✅100-74 Panathinaikos
✅89-83 CSKA Moskova pic.twitter.com/UjKtrCldYZ
— Sporx (@sporx) January 22, 2021