Fenerbahçe lideri yendi, seriyi 6 maç yaptı

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 21. hafta maçında deplasmanda Rus ekibiyle karşılaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Fenerbahçe lideri yendi, seriyi 6 maç yaptı
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22 Ocak 2021 21:57
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında deplasmanda CSKA Moskova ile karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 89-83 kazandı.

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, EuroLeague'deki 21. maçında 11. galibiyetini aldı. Lider CSKA Moskova ise 21. maçında 6. yenilgisini aldı.

Fenerbahçe, CSKA galibiyetiyle EuroLeague'de kazanma serisini 6 maça çıkardı.

Fenerbahçe Beko'da Jan Vesely 24, Nando De Colo 22 ve Eddie 17 sayıyla galibiyette başrol oynadılar. 

Salon: Megasport Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Mario Majkic (Slovenya), Hugues Thepenier (Fransa)
CSKA Moskova: James 11, Hilliard 8, Shengelia 18, Milutinov 12, Kurbanov 7, Bolomboy, Hackett 12, Antonov, Strelnieks 12, Voigtmann 3
Fenerbahçe Beko: Guduric 8, De Colo 22, Vesely 24, Ahmet Düverioğlu, Ulanovas, Brown 8, Melih Mahmutoğlu, Pierre 10, Eddie 17

1. Periyot: 21-15
Devre: 38-38
3. Periyot: 66-63




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