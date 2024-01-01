Fenerbahçe, Krunic için kararını verdi: 4 milyon euro

Fenerbahçe, devre arasında takımı güçlendirmek için kolları sıvamış durumda. Orta sahaya takviye yapmak isteyen Sarı-lacivertlilerde listenin ilk sırasında da Rade Krunic yer alıyor.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Bosnalı futbolcu için devre arasında çalışmaların başlayacağı gündemde. Takımıyla uzun süredir anlaşmazlıkların merkezinde olan Bosnalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe, devre arasında kolları sıvayacak.
LİMİT 4 MİLYON EURO
İtalya Serie A ekibi Milan ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcu için Sarı-lacivertli ekibin 4 milyon euro altında bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek istediği de belirtiliyor.
Uzun süredir Fenerbahçe'nin peşinde olduğu Bosnalı futbolcu için devre arasında çalışmaların başlayacağı gündemde. Takımıyla uzun süredir anlaşmazlıkların merkezinde olan Bosnalı orta saha oyuncusu için Fenerbahçe, devre arasında kolları sıvayacak.
LİMİT 4 MİLYON EURO
İtalya Serie A ekibi Milan ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcu için Sarı-lacivertli ekibin 4 milyon euro altında bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek istediği de belirtiliyor.
30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.