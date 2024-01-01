Fenerbahçe, Krunic için kararını verdi: 4 milyon euro



LİMİT 4 MİLYON EURO



İtalya Serie A ekibi Milan ile 2025'e kadar sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki Bosnalı futbolcu için Sarı-lacivertli ekibin 4 milyon euro altında bir bonservis bedeliyle bu transferi bitirmek istediği de belirtiliyor.









30 yaşındaki oyuncu, bu sezon Milan formasıyla 14 maça çıktı ve skor katkısı yapamadı.