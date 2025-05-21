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Fenerbahçe, Kostic için son kararını verdi: Alınmayacak!

Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Filip Kostic'in bonservisini almaktan vazgeçti.

calendar 21 Mayıs 2025 08:44 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Mayıs 2025 09:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe, Kostic için son kararını verdi: Alınmayacak!
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Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Sırbistanlı futbolcu Filip Kostic'in bonservisini almaktan vazgeçti.

Sarı-lacivertli teknik heyetin son haftalarda Sırp oyuncunun performansından memnun olmadığı ve yeni sezonda da yaşı düşünüldüğünde 'bonservisi alınmasın' raporunu yönetime sunduğu belirtildi.

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OYUNCUNUN PERFORMANSI

33 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi. 


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