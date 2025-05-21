Fenerbahçe, Kostic için son kararını verdi: Alınmayacak!

Fenerbahçe, sezon başında Juventus'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı 32 yaşındaki Sırbistanlı futbolcu Filip Kostic'in bonservisini almaktan vazgeçti.
Sarı-lacivertli teknik heyetin son haftalarda Sırp oyuncunun performansından memnun olmadığı ve yeni sezonda da yaşı düşünüldüğünde 'bonservisi alınmasın' raporunu yönetime sunduğu belirtildi.
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OYUNCUNUN PERFORMANSI
33 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
Sarı-lacivertli teknik heyetin son haftalarda Sırp oyuncunun performansından memnun olmadığı ve yeni sezonda da yaşı düşünüldüğünde 'bonservisi alınmasın' raporunu yönetime sunduğu belirtildi.
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OYUNCUNUN PERFORMANSI
33 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 2 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.
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