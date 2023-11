4. MAÇLAR SONUNDA PUAN DURUMU

İSMAİL KARTAL'DAN 4 DEĞİŞİKLİK

İLK RESMİ MAÇINA AVRUPA'DA ÇIKTI

CENGİZ ÜNDER 2 MAÇ SONRA KADRODA

FENERBAHÇE'DE ALTI EKSİK

ALTYAPIDAN ALTI GENÇ KADRODA

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

F.BAHÇE KONTROLLÜ, LUDOGORETS SERT

ÇOK UZAKLARDAN GOL

20-45'TEKİ BASKI, POZİSYON GETİRMEDİ

BATSHUAYI FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

İSMAİL KARTAL'DAN ÜST ÜSTE DEĞİŞİKLİKLER

ÇABALAR SONUÇ VERMEDİ

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. haftasında Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazandı.Ludogorets Razgrad'a galibiyeti getiren golleri 18. dakikada Jakub Piotrowski ve 90+2. dakikada Rwan Seco kaydetti.Grupta ilk puan kaybını yaşayan Fenerbahçe, 9 puanda kaldı ancak liderliğini korudu. Ludogorets ise 2. galibiyetini alarak 6 puana yükseldi.Fenerbahçe, bir sonraki maçında Nordsjaelland'a konuk olacak. Ludogorets ise Spartak Trnava deplasmanına gidecek.(9) Fenerbahçe(7) Nordsjaelland(6) Ludogorets(1) Spartak TrnavaUEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu dördüncü haftasında Bulgaristan'ın Ludogorets ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, ligde son oynadıkları Trabzonspor maçına göre ilk 11'inde 1'i zorunlu 4 değişiklik yaptı.Deneyimli teknik adam, Ludogorets Arena'da oynanan karşılaşmada Trabzonspor maçında ilk 11'de forma giyen oyunculardan Samet Akaydın'ı statü gereği oynatamazken, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'yu yedeğe çekti.62 yaşındaki çalıştırıcı, bu isimlerine yerine ise Yusuf Akçiçek, Miguel Crespo, Ryan Kent ve Michy Batshuayi'yi 11'de değerlendirdi.Ludogorets karşısında kalede Dominik Livakovic'i görevlendiren Kartal, dörtlü savunmasını Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde ve Ferdi Kadıoğlu'ndan oluşturdu. Orta sahada İsmail Yüksek ile Miguel Crespo'yu oynatan tecrübeli teknik adam, hücum hattını Ryan Kent, Miha Zajc ve Dusan Tadic'e emanet etti. Kartal, gol yollarında ise Michy Batshuayi'ye güvendi.Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat, Furkan Akyüz, Edin Dzeko, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Umut Nayir, Ahmet Aydın, Muhammet İmre, Sebastian Szymanski, Kaan Akyazı ve Efekan Karayazı ise yedek soyundu.Fenerbahçe'nin akademi oyuncularından Yusuf Akçiçek, A Takım'la ilk resmi maçına Ludogorets karşısında çıktı.Sakatlıklar nedeniyle savunmadaki eksikte kendisine şans doğan 17 yaşındaki sol ayaklı stoper, sarı-lacivertli formayı ilk kez bir Avrupa karşılaşmasında giydi.Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Cengiz Ünder, 2 maç sonra kadroda yer aldı. Ligde Antalyaspor karşısında maçın başında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalan 26 yaşındaki oyuncu, Hatayspor ve Ludogorets maçlarının son anlarında forma giyerek sahalara dönmüştü. Söz konusu müsabakaların ardından ağrıları nedeniyle ligde oynanan Pendikspor ve Trabzonspor müsabakalarında kadroya alınmayan Cengiz Ünder, 2 maçın ardından yeniden kadroya dahil edildi.Fenerbahçe, Ludogorets karşısında 6 oyuncusundan faydalanamadı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Fred Rodrigues, Joshua King, Serdar Aziz ve Mert Hakan Yandaş, önemli müsabakada forma giyemedi.Fenerbahçe'de futbol akademisinden 6 isim Ludogorets maçı kadrosunda yer aldı. Sarı-lacivertlilerde eksikler nedeniyle kaleci Furkan Onur Akyüz (18), stoper Yusuf Akçiçek (17), sol bek Ahmet Necat Aydın (18), merkez orta saha Efekan Karayazı (18), ön libero Muhammed İmre (18) ve sol kana Kaan Akyazı (18) kadroya dahil edildi. Söz konusu isimlerden Yusuf maça ilk 11'de başlarken, diğer oyuncular İsmail Kartal'dan forma bekledi.Fenerbahçeli taraftarlar, Bulgaristan deplasmanında da takımlarını yalnız bırakmadı. Sarı-lacivertliler, kendilerine ayrılan bölümün tamamını doldururken, maç öncesinde takımlarına büyük destek verdi. Öte yandan, Ludogorets tribünlerinde de Fenerbahçeli taraftarlar göze çarptı.Mücadele dengeli başladı. Fenerbahçe, ayağa paslarla oyunun kontrolünü tutmaya çalışırken Ludogorets ise temaslı ve sert bir oyunla hızlı hücumları düşündü.Mücadeledeki ilk gol tehlikesini Fenerbahçe yakaladı. Tadic'in şık pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Bright Osayi-Samuel rakibini geçerek son çizgiye indi ve pasını uzak direğe doğru gönderdi ancak Michy Batshuayi bu topa yetişemedi.Ludogorets, 18. dakikada sürpriz bir golle öne geçti.Anton Nedyalkov'un pası ile ceza yayının gerisinde topla buluşan Jakub Piotrowski doğrudan kaleyi düşündü ve top sağ üst köşeden filelerle buluştu.Fenerbahçe, 1-0'dan sonra kısa paslarla Ludogorets'e karşı oyunun kontrolünü almayı ve yarı alanda pozisyon üretmeyi hedefledi. Ludogorets ise hızlı ataklar ve uzaktan şutlarla 2. golü bulmayı denedi.Oldukça sert geçen ve üst üste sarı kartların olduğu maçın ilk devresi Ludogorets'in tek golüyle sona erdi.İkinci yarının başında Fenerbahçe gole çok yaklaştı. 47. dakikada Ferdi'nin pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Michy Batshuayi yerden şansını denedi ancak kaleci Simon Sluga gole izin vermedi.Fenerbahçe, 56'da bir kez daha Batshuayi ile eşitliğe çok yaklaştı. Ferdi'nin uzun pası ile ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Michy Batshuayi vuruşunu yaptı ancak top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.61. dakikada Batshuayi bir kez daha şansını denedi, savunmaya çarpan top direk dibinden auta gitti.İkinci yarıda oyunu tek kaleye çeviren ve Ludogorets'in pas yapmasına dahi izin vermeyen Fenerbahçe'de ilk değişiklikler 63'te geldi. Kent ve Zajc yerine İrfan Can Kahveci ve Szymanski oyuna dahil oldu. İsmail Kartal, 76. dakikada bir kez daha oyuna müdahale etti. Tadic ve Crespo yerine Cengiz Ünder ve Umut Nayir oyuna dahil oldu.Fenerbahçe, oyunun son bölümünde tempoyu artırmayı ve eşitlik golünü bulmayı denedi ancak sarı lacivertlilerin çabası yeterli olmadı. Ludogorets ise maçın bitimine 1 dakika kala kontrataktan 90+2. dakikada Rwan Seco ile maçın skorunu belirledi.14. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in pasında sağdan ceza sahasına giren Osayi-Samuel, son çizgiye inip kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak, bu noktaya hareketlenen Batshuayi'nin gerisinde kalınca savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.25. dakikada Ludogorets gole yaklaştı. Sağdan kazanılan korner atışında topun başına geçen Tekpetey kale sahası önüne ortaladı. Bu noktada yükselen Russo kafayı vurdu ancak Livakovic iyi yer tutarak topu kontrol etti.43. dakikada Vidal'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Tekpetey, Oosterwolde'den sıyrılıp ceza yayı önünden sert vurdu ancak Livakovic uzanarak topu iki hamlede kontrol etti.47. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Sol kanatta topla buluşan Ferdi, ceza içi sağ çaprazındaki Batshuayi'ye pasını aktardı. Verdon'u geçen Batshuayi'nin çaprazdan sert şutunda kaleci Sluga uzanarak gole engel oldu.56. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Ferdi'nin uzun pasında topla buluşan Batshuayi, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içi sol çaprazından çok sert vurdu ancak üst direğe çarpan top oyun alanına geri döndü. Savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.: Ludogorets Arena: Ondrej Berka, Ivo Nadvornik, Matej Vicek (Çekya): Sluga, Witry, Verdon, Russo, Nedyalkov, Naressi (Dk. 71 Delev), Piotrowski, Gonçalves, Tekpetey, Vidal (Dk. 79 Mounir), Duah (Dk. 72 Seco): Livakovic, Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Oosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Crespo (Dk. 76 Umut Nayir), Zajc (Dk. 63 Szymanski), Tadic (Dk. 76 Cengiz Ünder), Kent (Dk. 63 İrfan Can Kahveci), Batshuayi: Dk. 18 Piotrowski, Dk. 90+2 Seco (Ludogorets): Dk. 32 Nedyalkov, Dk. 39 Gonçalves, Dk. 60 Vidal, Dk. 71 Russo (Ludogorets), Dk. 38 Crespo, Dk. 45+1 Zajc, Dk. 49 Oosterwolde, Dk. 77 İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe)